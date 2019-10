Lacrimioara Cristescu si Mikheil Sheshaberidze, invitati in spectacolul Tosca, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia, decorul, costumele si light design-ul poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga, iar corul de copii de catre Smaranda Morgovan. Asistenti de regie Claudia Machedon si Paula Gherghe.Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator o va putea urmari pe soprana Lacrimioara Cristescu interpretand rolul Floriei Tosca si pe tenorul Mikheil Sheshaberidze in rolul Mario Cavaradossi, in calitate de invitati ai primei scene lirice a tarii.Pentru premiera de pe scena Operei Nationale Bucuresti, regizorul Mario De Carlo a pregatit o punere in scena ambitioasa, dupa cum insusi declara:"TOSCA este cea mai tragica opera a lui Puccini. Covarsitoarea sa teatralitate se regaseste in totalitatepe scena, in situatii si in muzica. Un regizor sensibil are cu TOSCA o sarcina usoara: trebuie sa inchida ochii si... sa se lase purtat. Puccini nu e un compozitor asociat verismului, dar e indubitabil ca in Tosca autorul insista pe detalii realiste si ca este in cautare de efecte scenice in nuante puternice.Tocmai exacerbarea aspectelor de cruzime si morbiditate constituie un trait d'union cu coduri reprezetantive ale unui teatru care pleaca din trucurile lui Seneca si, de-a lungul executiei in scena Teatrului Elisabetan, ajunge pana la raurile de sange specifice teatrului Grand Guignol.Toti trei protagonistii mor, si au parte de o moarte violenta. Suntem la ani lumina departare de mortile languroase ale eroilor si eroinelor din melodrame. Aici este nimicirea care invinge sentimentele, impulsurile si pasiunile.Supliciul este adevaratul protagonist al operei. Supliciul arhetipal care are in el insusi ratiunea si se impune ca unic element decisiv, prin ritual, exhibitie si spectacularizare. Am gasit inspiratia in ceea ce Michael Foucalt numea - Splendoarea chinului."Impresionanta opera, care a avut la baza o piesa de teatru a dramaturgului francez Victorien Sardou, "Tosca" este, fara doar si poate, o drama puternica, asemenea vietii din care a fost eliminata orice scena plictisitoare; o drama a unei mari iubiri - cea dintre o diva a muzicii de opera, Floria Tosca, si un tanar pictor talentat, Cavaradossi.Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu inceteaza sa-si reverbereze vraja nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala.Ceea ce inseamna ca spectatorii oricarei generatii au nevoie, asa cum a avut si Puccini, de aceasta opera. "Tosca" ramane asadar o oglinda in care ne privim cu totii, din cand in cand, culmile si coborasurile sufletului.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde