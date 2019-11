Lansarea discului "Doamnele muzicii romanesti" are loc pe 9 noiembrie la Bucuresti

Discul este parte a unui proiect amplu, care a cuprins activitate de cercetare, realizare de inregistrari audio, productie de disc, turneu national de recitaluri si campanie media asociata, precum siale acestui produs discografic unicat.Proiectul celebreaza importanta si valoarea prezentei feminine in cultura si societatea romaneasca, o prezenta care, prin intermediul unor remarcabile personalitati - creatoare de act cultural si artistic, compozitoare, oameni de stiinta, sportive inegalabile - a daruit Romaniei modele umane exceptionale.", a declaratCompact discul cuprinde creatii semnate de Felicia Donceanu, Hilda Jerea, Violeta Dinescu, Carmen Petra Basacopol, Laura Manolache si Liana Alexandra.Proiectul este realizat de Asociatia HEART-CORE, cu valorosul parteneriat al Societatii Romane de Radiodifuziune, prin canalul Radio Romania Muzical, co-finantat prin Administratia Fondului Cultural National si produs cu sprijinul Primariei Capitalei si ARCUB.Cu un palmares de peste 80 de concerte si recitaluri, extinse doar in ultimul an in 10 tari de pe 3 continente,alcatuiescProiectul "Doamnele muzicii romanesti" vine in continuarea unei alte initiative culturale ample - "Romania Universalis" - care a avut ca scop marcarea preluarii presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si care a inclus 14 recitaluri camerale sustinute de cei doi artisti in prima jumatate a anului 2019, atat in tara cat si in strainatate (Cuba, Mexic, China, Norvegia, Polonia, Marea Britanie).Prezentul proiect reprezinta deja al doilea produs discografic realizat de violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga (dupa cel dedicat creatiei lui Dinu Lipatti), si al saptelea turneu consacrat promovarii muzicii romanesti.Parteneri media: Romania Libera, Adevarul, Bookhub, Business24, Ziare.com, I-Tour, Societatea muzicala, Agentia de Carte, Ceasca de Cultura, Online Gallery, 4arte.