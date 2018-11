Lucrari inedite ale compozitorului Dinu Lipatti au fost inregistrate in premiera si distribuite gratuit in scoli

Initiativa celor doi muzicieni a adunatdin orasele, iardin tara si din strainatate, scopul final fiind ca muzica lui Lipatti sa devina familiara unui public cat mai larg, mai cu seama tinerilor.Prin structura si consistenta activitatilor desfasurate, autorii proiectului "Dinu Lipatti - compozitorul. Inregistrari in premiera" si-au propus sa contribuie la repozitionarea ipostazei componistice a ilustrului muzician in context romanesc si universal.Inregistrarea materialului discografic cu lucrari semnate de Dinu Lipatti, o parte dintre ele aflandu-se la o prima imprimare, a fost cea dintai etapa din cadrul proiectului, careia i-a urmat amintita serie de recitaluri.Publicul prezent in salile de concert a aplaudat initiativa celor doi artisti, bucurandu-se de prezenta si interpretarea lor de exceptie.A treia etapa a proiectului se afla in plina desfasurare, cele 500 de exemplare ale compact - discului fiind in curs de distribuire in scoli, licee, biblioteci si institutii de cultura din tara si strainatate.Ca element de noutate, programele de sala si afisele care au fost distribuite in cadrul turneului national au continut unIn incheierea turneului, violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga vor fi prezenti vineri, 9 noiembrie, incepand cu ora 16:00, in Sala Auditorium din cladirea Mediateca a Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, la un panel de discutii dedicat lui Dinu Lipatti - compozitorul.Vor fi abordate temele "Premiere discografice dedicate lui Dinu Lipatti" si "Dinu Lipatti - Mereu un subiect de actualitate", iar cei doi muzicieni vor prezenta selectiuni din repertoriul inclus pe compact-discul recent realizat.Discutia va fi moderata de muzicologii Monica Isacescu si Stefan Costache, initiatori ai primului website dedicat lui Dinu Lipatti.Proiectul cultural "Dinu Lipatti - compozitorul. Inregistrari in premiera" a fost initiat de cei doi muzicieni protagonisti ai imprimarilor impreuna cu tanarul compozitor Vlad-Razvan Baciu, organizat de Asociatia "Heart-Core" si co-finantat de Administratia Fondului Cultural National cu sprijinul Radio Romania Muzical.Parteneri media: OZB, Observatorul Cultural, Bookhub, Business24, Ziare.com, Agerpres, Ceasca de Cultura, Agentia de Carte, 4arte.ro.