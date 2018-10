Lucrari semnate Dinu Lipatti, inregistrate in premiera

Desi a ramas in memoria universala ca unul dintre cei mai mari pianisti ai lumii, iata ca la aproape 70 de ani de la trecerea sa in nefiinta, activitatea sa componistica este inca relativ necunoscuta si mai ales neaccesibila publicului larg.Tinerii muzicienisisi-au asumat scoaterea la lumina a unor lucrari semnate de celebrul pianist roman, multe dintre ele aflate la o prima inregistrare in studio: "", a declaratProiectul a fost structurat in trei etape, mai intai inregistrarea produsului discografic intitulat. Apoi realizarea unui turneu national de lansari si recitaluri , in 6 orase din Romania, in perioadaNu in ultimul rand, o campanie dedin Romania si din strainatate.Proiectul se inscrie intr-un interes mai amplu de cercetare si repozitionare a creatiei si biografiei lui Dinu Lipatti, atat in context romanesc, dar mai ales universal. Dinu Lipatti figureaza in topul celor mai importanti pianisti ai tuturor timpurilor, clasament realizat de prestigioasa Revista BBC Music Magazine.Exista specialisti si muzicologi care in ultimii ani au realizat intense actiuni de recuperare a inregistrarilor sale sau fotografiilor, de transcriere a corespondentei acestui muzician care a schimbat complet paradigma interpretativa la inceputul secolului 20, desi viata si cariera sa au fost curmate brusc la doar 33 de ani.Calendarul recitalurilor pe care violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga le vor sustine in cadrul turneului national este urmatorul: 29 octombrie Braila (Teatrul Maria Filotti), 30 octombrie Giurgiu (Ateneul Nicolae Balanescu), 1 noiembrie Bucuresti (Sala de Festivitati a Scolii de Arte Iosif Sava), 2 noiembrie Focsani (Ateneul Popular Gheorghe Pastia), 4 noiembrie Cluj (Muzeul Etnografic al Transilvaniei) si 6 noiembrie Satu Mare (Filarmonica Dinu Lipatti).va cuprinde lucrarile muzicale aflate pe CD si anume Compozitiile Micului Dinu, Sonatina pentru vioara si pian, Nocturna pe o tema moldoveneasca, Nocturna in fa diez minor, Introducere si Allegro, Sonatina pentru mana stanga, Preludiu la "Mica Suita" si Marsul lui Henri.Turneul de promovare a CD-ului "Dinu Lipatti - compozitorul, inregistrari in premiera" este organizat de Asociatia "Heart-Core", co-finantat de Administratia Fondului Cultural National cu sprijinul Radio Romania Muzical.Parteneri media: OZB, Observatorul Cultural, Bookhub, Business24, Ziare.com, Ceasca de Cultura, Agentia de Carte, 4arte.ro.