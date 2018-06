Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Puccini considera "Madama Butterfly" drept cea mai "tehnica" opera a sa, probabil datorita preocuparii excesive de a-si modifica stilul componistic conform subiectului exotic.Premiera mondiala a operei, la Milano, in februarie 1904, n-a produs efectul scontat asupra publicului. Puccini a revizuit partitura, iar patru luni mai tarziu opera a fost prezentata din nou, de data aceasta cu succes."Este cea mai fina opera pe care am scris-o", spunea compozitorul. Versiunea productiei de la Paris, din 1906, cu toate revizuirile ulterioare, este cea pe care o poate admira publicul astazi. In Romania, "Madama Butterfly" a fost prezenta pe scenele bucurestene la putin timp dupa premiera mondiala, ceea ce dovedeste inca o data faptul ca trupa lirica romana era la curent cu toate compozitiile noi ale vremii.Timp de zeci de ani "Madama Butterfly" a fost prezenta in repertoriul Operei Nationale Bucuresti, cu distributii de valoare in care au excelat toate numele mari ale primei scene lirice din Romania.Este una dintre cele mai cunoscute opere din lume, povestea prezinta consecintele unui devotament fara margini. Iubirea dintre Cio-Cio-San si Pinkerton, un ofiter din marina americana, are un deznodamant tragic cand barbatul se intoarce acasa cu o alta femeie.Cum nu poate suporta durerea si dezonoarea, Cio-Cio-San se sinucide cu sabia tatalui sau, potrivit traditiei. Biletele se gasesc online AICI si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro