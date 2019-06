Mihnea Ignat, invitat la pupitrul dirijoral pentru spectacolul Otello de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Creatia verdiana a reprezentat prin excelenta o impletire perfecta a artei dramatice cu muzica. De-a lungul secolelor, "Otello" s-a dovedit a fi o capodopera care s-a evidentiat nu doar prin simbolurile filosofice, ci si prin trairile tulburatoare si puternice ale personajelor, din punct de vedere teatral."Eu fac o cercetare minimalista scenografica, in sensul ca spatiile nu mai sunt definite de un realism primitiv care reprezinta Ciprul, care poate reprezenta Venetia si tot ceea ce este; e o cercetare care vrea sa se sublimeze si sa se inalte in inima personajelor, lucru mult mai important decat faptul de a nara o poveste. Este necesar sa povestim situatii umane, situatii foarte dificile, complicate, ca gelozia, rasismul, raul, binele... Spre exemplu, raul si binele se confruntain aceasta opera intre Desdemona si Iago, de acord? Otello este o victima, o victima a raului; chiar si Desdemona este o victima a raului,dar confruntarea dintre binesi rau este reprezentata de Iago-Desdemona. In aceasta confruntare, eu vreau sa centrez atentia publicului pe actiunea scenica si pe drama, mai mult, pe psiho-drama acestei povesti."Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Bograve LuxuryParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde