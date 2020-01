Muzica lautareasca, muzica veche de sute de ani

Muzica facuta de lautari este complexa, migalos elaborata, dens si savant armonizata, iar executia ei reclama tehnicitate, inventivitate, rafinament.In istoria muzicii si, mai ales, in istoria muzicii romanesti, lautarul este o figura fundamentala. Muzica lautarilor se bazeaza foarte mult pe improvizatie si pe talentul pur, neslefuit. Caracterul ei informal ii permite sa aiba o vitalitate debordanta. Termenul de lautar rasuna de-a lungul secolelor.Se pare ca primele mentiuni despre lautari si muzica lautareasca dateaza inca de pe vremea lui Mihai Viteazu, in 1599: "la intrarea triumfala a lui Mihai Viteazul in Alba Iulia, il urmeaza pe Domn, in cetate, o ceata de lautari-tigani cantand imnuri nationale".Pe numele sau Ene Gheorghe, Ionica Minune a facut ca acordeonul sa picure nestemate catre publicul iubitor, si este si cel mai rapid acordeonist din lume.A locuit mai multi ani in Franta si s-a remarcat intr-un fusion gen: Jazz manouche. A concertat alaturi de Bobby McFerrin, Michel Petrucciani, Marcel Azzola, Didier Lockwood.In Paris a cantat pentru celebritati precum Francois Mitterand, Jacques Chirac sau Zinedine Zidane. Maestrul este recunoscut ca a introdus stilul de viteza si improvizatii pe acordeon.Festivalul ii sarbatoreste ziua de nastere.In cadrul festivalului alaturi de Ionica Minune vor mai concerta: Dobrogea Band, Dorin Buldumea - Veaceslav Stefanet & Orchestra Moldovlasca din Chisinau, Marius Fulger & Orchestra, Bojan Jovanovic & Orchestra - Serbia, Orchestra Fratilor Advahov, Marius Turneanu & Orchestra Turnenii, Milan Dimic - Dejan Matic & Orchestra - Serbia, Vasile Alexandru & Orchestra, Taraful Cristinel Turturica - Recital Ionica Minune, Orchestra Fratilor Stanciu, Ninel Cristea - Ninel de la Braila, Valentin Badoi - Valentin de la Ploiesti, Jenut Zamfir - Jean de la Giurgiu.Programul este integral instrumental, fara voci.Biletele se vand prin retelele Myticket Entertix ; in reteaua Carrefour Hipermarket (partener Myticket) sau la casa de bilete a salii Cinema Pro din Bucuresti, numai in ziua spectacolului.