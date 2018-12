Nabucco, una dintre cele mai longevive creatii din istoria Operei Nationale, pe 15 decembrie

(Imagine: Ana Constantinescu / Opera Nationala Bucuresti; Montaj: Sebastian Bucur / Opera Nationala Bucuresti)

Spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi este una dintre cele mai longevive creatii din istoria Operei Nationale Bucuresti.Pentru aceasta productie, regretatul regizor Hero Lupescu, unul dintre cei mai apreciati creatori de spectacole din istoria teatrului liric romanesc, obisnuit sa lucreze cu ansambluri mari, a reusit sa dea o personalitatea deosebita Corului, transformandu-l intr-un singur personaj, la fel cum era perceput rolul sau in teatrul antic.Astfel, Corul sau vocea unui popor subjugat, executa simultan aceleasi miscari, ca o singura fiinta, are aceleasi aspiratii si sentimente ca o personalitate distincta.Pe de alta parte, solistii ca reprezentanti ai ideilor pe care le transmite opera, sunt in majoritatea timpului statici, ca niste statui impunatoare, ca niste masti care declama, ca niste masinarii simtitoare.Cadrul scenografic creat de George Dorosenco, desi alcatuit din elemente de decor simple, dar uriase, exprima megalomania personajului principal, temutul rege Nabucodonosor.Premiera operei pe scena bucuresteana in luna octombrie a anului 1987, a reprezentat un act revolutionar din partea artistilor de atunci ce a reusit sa transceada in timp, ramanand in repertoriu vreme de 30 de ani.