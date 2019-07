Neversea, Untold, Bon Jovi si Metallica ridica piata festivalurilor la recordul istoric de 600 de milioane de lei

Dupa Neversea, Ed Sheeran, Electric Castle, Bon Jovi si The Cure, evenimente care au adunat cateva sute de mii de oameni, sezonul festivalurilor continua cu Untold, AfterHills, George Enescu, concertul Metallica si alte zeci de astfel de evenimente, in toata tara.Piata festivalurilor din Romania a inregistrat una dintre cele mai spectaculoase cresteri din economie, nu doar din prisma audientei, estimata in acest an de catre compania de consultanta Frames la peste un milion de oameni.Dincolo de biletele vandute, business-ul de festival inseamna zeci de milioane de lei incasari din servicii, de la mancare si bauturi la transport, turism, produse promotionale si afaceri conexe.Clujul reprezinta, in prezent, etalonul in materie de business in acest sector. Pe langa cresterea potentialului turistic, Untold inseamna un business pe orizontala, cu zeci daca nu sute de firme conectate, din care castiga tot orasul, de la operatorii din turism, la transportatori, sectorul de food, autoritati, din taxe si impozite etc.Potrivit studiului realizat de firma de consultanta, afacerile din acest sector au atins, anul trecut, nivelul de 472,6 milioane de lei, cu peste 80 de milioane de lei peste rezultatele din 2017.Investitiile semnificative in marketing si promovare, alaturi de implementarea unor servicii de suport de ultima generatie, de la solutiile de plata moderne la paleta de oferte de produse, s-au tradus in cresterea vanzarilor de bilete si a consumului de produse si servicii in cadrul festivalurilor. Asa s-a ajuns ca Untold, de exemplu, sa devina un etalon in sectorul international de festivaluri, premiat ca atare de specialistii in domeniu.Intr-o piata in care numarul firmelor a crescut semnificativ in ultimii ani, Untold SRL continua sa fie principalul jucator, cu afaceri de 68,3 milioane de lei in 2018, in crestere cu peste 9 milioane de lei fata de anul precedent. Organizatorul festivalului Untold din Cluj-Napoca a incheiat anul trecut cu un profit de 7 milioane de lei, aproape dublu fata de cel din anul 2017.Pe locul secund in topul companiilor din piata de entertainment s-a clasat, la fel ca in 2017, firma Global Records SRL din Constanta, cu afaceri de 45,8 milioane de lei in 2018, in crestere cu 13 milioane lei fata de 2017, si cu un profit de 3,7 milioane de lei.Clasamentul este completat de o alta firma clujeana, Festival Tickets Management SRL, cu afaceri de 26,9 milioane lei si un profit de 2,3 milioane lei in 2018.Piata de entertainment din Romania are un potential semnificativ de crestere in viitor, afirma analistii.Noile generatii sunt mult mai atrase de astfel de evenimente, de cultura occidentala in care asemenea festivaluri se afla in prim-plan. Ultra Music Festival reprezinta, la nivel international, un etalon in materie, un business care, in ultimii 20 de ani, s-a extins in toata lumea, cu evenimente cu sute de mii de oameni."Untold, Neversea, dar si Festivalul George Enescu au dovedit ca si in Romania pot avea loc festivaluri de amploare, bineinteles pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor. Avem deja un calendar de evenimente de tinuta care, dincolo de publicul autohton, atrage tot mai multi straini, astfel ca, pe langa business-ul in sine, Romania castiga si la capitolul turism", a afirmat Adrian Negrescu, managerul Frames.Cristalizarea, in ultimii ani, a unui calendar de festivaluri la nivel national, ofera inca oportunitate pentru dezvoltarea unor evenimente noi, cu potential de castig semnificativ."Exista inca loc de festivaluri in Romania. Luna septembrie, o luna cu vreme de vara, perioada Craciunului, Revelionul si sarbatorile din primavara (1-8 martie) creeaza premisele unor asocieri de business cu potential de vanzari semnificativ. In Occident, de exemplu, ideea de Winter Festival este puternic exploatata, varianta care, pe viitor, va fi implementata, probabil, si in Romania", estimeaza analistii.Potrivit analizei, pe fondul investitiilor in acest sector (logistica, concerte, festivaluri etc.) si extinderii plajei de clienti (spectatori), nu este exclus ca, in orizonul 2021-2022, piata de entertainment din Romania sa atinga nivelul de un miliard de lei.