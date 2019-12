Nunta lui Figaro, in programul lunii decembrie pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura lui Alexander Radulescu, scenografia a fost realizata de catre Adriana Urmuzescu, maestru de cor Daniel Jinga, asistent de regie Stefan Neagrau. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.Opera "Nunta lui Figaro" a fost compusa in lunile martie si aprilie ale anului 1786. Ideea unei opere inspirata de piesa lui Pierre Beaumarchais, care crease scandal in Franta, a apartinut atat compozitorului cat si libretistului Lorenzo Da Ponte. Acesta a povestit intr-o scrisoare adresata unui prieten: "Nu ispravesc sa scriu cuvintele si Mozart le si concepe muzica"."Nunta lui Figaro" este prima opera la care au colaborat Mozart cu libretistul Lorenzo Da Ponte. Cei doi au mai realizat impreuna operele "Don Giovanni" si "Cosi fan tutte".Mozart a fost cel care i-a adus lui Da Ponte o copie a piesei lui Beaumarchais, iar acesta a transpus-o intr-un libret in numai 6 saptamani, traducand textul in italiana, punandu-l in versuri si excluzand toate trimiterile politice.Libretul a primit in final aprobarea Imparatului Joseph al II-lea, iar premiera a avut loc pe 1 mai 1786 la Burghtheater Wien.In pofida succesului, s-au jucat doar 9 reprezentatii. Acestea aveau o durata de 4 ore, iar publicul entuziasmat solicita deseori bis-uri care dublau acest timp.Se pare ca, Imparatul a emis o hotarare in legatura cu numarul de bis-uri ce puteau fi acordate in cadrul unei reprezentatii cu "Nunta lui Figaro".In 1789 spectacolul a fost reluat, Mozart si Da Ponte au adus mici modificari muzicale, adaptand partitura pentru interpretarea rolului Susanna. Una dintre marile iubiri ale lui Mozart se spune ca a fost interpreta de la premiera a rolului Susanna din "Nunta lui Figaro", Nancy Storace.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei