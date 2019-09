Oedipe, pe scena Operei Nationale Bucuresti in cadrul Festivalului George Enescu

Regia poarta semnatura Valentina Carrasco, decorurile au fost realizate de catre Blanca Anon, costumele de catre Barbara Del Piano, video-ul de catre Esterina Zarrillo, iar lighting design-ul de catre Peter van Praet.La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Maestru de cor Daniel Jinga, maestru de cor copii Smaranda Morgovan. Cu participarea Orchestrei, Corului si Ansamblului de Balet al Operei Nationale Bucuresti."Imi place aceasta idee - a lui Nietzsche - cum ca zeii sunt precum copiii care se joaca amuzati cu vietile noastre. Se implica pe ei insisi in acest joc, precum copiii cand sunt concentrati asupra jocului, si se pot razgandi foarte repede, fara nicio explicatie. De aceea vietile noastre pot parea atat de haotice sau lipsite de sens cateodata: ele sunt rezultatul unui joc de copii, irational si proaspat. Cred ca Oedipe - ca noi toti - este o victima a acestui joc. Cumva, cred ca este o usurare faptul ca destinul nostru este in mainile copiilor. Fara gravitate, fara frica. Doar joc", a declarat Valentina Carrasco referitor la productia de pe scena Operei Nationale Bucuresti.Despre opera Oedipe, principala creatie nationala de gen si totodata singura care se regaseste in repertoriul mai multor teatre de prestigiu din lume, compozitorul George Enescu marturisea: "Nu mi se cuvine mie sa declar daca Oedipe este sau nu cea mai desavarsita dintre lucrarile mele. Tot ce pot spune este ca, dintre toate, imi este cea mai draga. In primul rand, pentru ca m-a costat luni de munca si ani de neliniste. Apoi, pentru ca am pus in ea tot ce simteam, ce gandeam, in asa fel incat ma contopeam uneori cu eroul meu. Nimeni nu m-ar crede daca as spune in ce stare de exaltare eram gandindu-ma la Oedipe si compunand, nota cu nota, aceasta opera imensa".Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti.Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde