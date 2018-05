Opera "La Boheme", de Giacomo Puccini, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator il va putea urmari- invitat.Spectacolul de pe scena Operei Nationale Bucuresti este construit ca o fresca de epoca, dar fara a respecta perioada in care au plasat actiunea libretistii, adica prima jumatate a secolului XIX-lea.Convins de faptul ca, pentru aceasta opera, Puccini s-a inspirat din propriile experiente ale anilor sai de studentie, regizorul Ionel Pantea si echipa sa de creatie au mutat actiunea peste cateva decenii, catre finalul secolului, in Parisul anilor 1880-1890.Astfel, scenografii Stefan Caragiu si Liliana Cenean au recreat cu fidelitatea atmosfera Cartierului Latin din aceasta perioada, cu celebra cafeanea "Momus" si vanzatorii ambulanti de pe strazile orasului, imaginea unei mansarde intunecate, adapost pentru artistii vremii, zorii unei zile aproape de bariera Parisului etc.Practic, spectacolul este o productie traditionala de opera, cu accent pe adevarul istoric si pe interpretarea personajelor, asa cum le-au dorit autorii.Personajele din "La Boheme" retraiesc astfel pe scena Operei Nationale Bucuresti realitatea cruda data de statutul tinerilor artisti in epoca lui Puccini, dar din care ei reusesc sa evadeze uneori prin creatie, iubire si vis.Regizorul Ionel Pantea despre productia "La Boheme" de pe scena Operei Nationale Bucuresti: " Biletele se gasesc online AICI si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Urmatoarea reprezentatie a spectacolului va avea loc duminica,, ora 18:30.Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro