Opera Nationala Bucuresti prezinta un Concert Extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri

Regia va purta semnatura Cristinei Costescu, la pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ionut Pascu - invitat, evenimentul primei scene lirice a tarii fiind prezentat de catre Anca Banda.Caracterizat prin unicitate si originalitate, concertul reuneste intr-un spectacol alcatuit dintr-uncare au reprezentat de-a lungul timpului tara atat pe scena Operei Nationale Bucuresti, cat si pe marile scene ale lumii.Pentru reconsiderarea rolului istoriei si a culturii nationale,vor fi interpretate pe scena Operei Nationale Bucuresti de nume sonore, in calitate de invitati avandu-i pe Florina Hinsu Maris, Dinu Iancu Salajanu, Remus Alazaroae, Vlad Mirita, Lacrimioara Cristescu, Carmen Topciu, Laura Eftimie, Asineta Raducan, Florin Maris Hinsu.Alaturi de artistii invitati, vor evolua si, precum Marta Sandu, Simonida Lutescu, Stefan Ignat, Lucian Corchis, Iustinian Zetea si Alin Stoica.La pian solo va interpreta Ioana Maria Lupascu. Cu participarea All's Choir si a Orchestrei Operei Nationale Bucuresti.Pentru ca seara sa ramana in amintirea publicului ca un eveniment unicat, un moment aparte dedicat baletului romanesc il va constitui interpretarea de catre Baletul Operei Nationale Bucuresti a unui fragment din, intr-o coregrafie ce poarta semnatura maestrului Ioan Tugearu.Mai mult, in foaierele Operei Nationale Bucuresti vor fi organizate doua: "Centenar - 5 generatii. Expozitie de Arta Populara Bihoreana" si "Expozitie de Arta Populara din Arges si Muscel".Evenimentul "Romaneste", Concert extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri, face parte dintr-o serie de spectacole care marcheazaprin unirea provinciilor romanesti cu Romania.Personalitati artistice, culturale si politice din toata tara vor fi in sala, prezenti la eveniment, ca martori ai unei pagini de istorie ce se va scrie cu aportul spectatorilor.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, la http://tickets.operanb.ro Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, Agapitos Cofetarie, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, News.ro, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei