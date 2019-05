Otello, spectacol in memoria tenorului Ludovic Spiess, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia artistica, decorul si luminile poarta semnatura maestrului Giancarlo del Monaco, costumele sunt realizate de Stella del Monaco. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mihnea Ignat - invitat. Corul Operei Nationale Bucuresti a fost pregatit de catre Daniel Jinga.Cariera artistica a tenorului Ludovic Spiess a numarat 450 de spectacole, din care aproximativ 200 in Bucuresti. Repertoriul sau a cuprins 33 de roluri de opera, sapte de opereta si noua lucrari vocal simfonice.Ludovic Spiess s-a remarcat si in plan socio-politic, ocupand in 1991 functia de director al Festivalului si Concursului International "George Enescu", in perioada 1991-1992 detinand portofoliul de Ministru al Culturii, iar intre anii 2001-2005 fiind director al Operei Nationale din Bucuresti.In 2004 a fost numit Doctor Honoris Causa al Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, in 2002 a primit distinctia Crucea de Onoare a Austriei pentru Stiinta si Arta, Clasa I, in acelasi an primind si titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti. In 2001, tenorul Ludovic Spess a fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler." - ("",, nr. 310, 15 martie 1967)Creatia verdiana a reprezentat prin excelenta o impletire perfecta a artei dramatice cu muzica. De-a lungul secolelor, "Otello" s-a dovedit a fi o capodopera care s-a evidentiat nu doar prin simbolurile filosofice, ci si prin trairile tulburatoare si puternice ale personajelor, din punct de vedere teatral.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Bograve LuxuryParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei