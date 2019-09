Peste 250 de evenimente muzicale vor avea loc in parcuri, muzee, centre comerciale si cladiri de birouri din Bucuresti

ORASUL CANTA, PROGRAM 14 - 20 septembrie 2019

Sambata, 14 septembrie 2019

Duminica, 15 septembrie 2019

Luni, 16 septembrie

Marti, 17 septembrie

Miercuri, 18 septembrie

Joi, 19 septembrie

Vineri, 20 septembrie

invita publicul la spectacole, concerte corale sau instrumentale si recitaluri sustinute de peste 2.000 de copii si tineri din Programul National Cantus Mundi, precum si de artisti invitati.Accesul publicului la evenimentele desfasurate in cadrul programuluieste liber.- Muzeul National al Taranului RomanCorul "Consonante", TimisoaraCorul "Prietenii cantareti", Sacele, BrasovOrchestra BaRock Allegra, Odorheiul Secuiesc, Harghita- Mega MallCorul "Jeunesse", FocsaniCorul "Pastia", Focsani- Mall PromenadaCorul "Consonante", TimisoaraCorul "Romanasul", Bucuresti- Mall AFI CotroceniMini-recital de flaut, solista - Gabriela PeticilaCorul "Sunete vesele", BucurestiCorul Scolii Gimnaziale "Szacsvay Imre", Oradea- Sun PlazaCorul "Prietenii cantareti", Sacele, BrasovCorul "Ding Dong", Focsani- Parcul Circului de StatCorul "Jeunesse", FocsaniCorul "Pastia", Focsani- Parcul TineretuluiCorul "Ding Dong", FocsaniCorul "Bim Bam", Bucuresti- Parcul Drumul Taberei (Moghioros)Corul "Sunete vesele", BucurestiCorul Scolii Gimnaziale "Szacsvay Imre", Oradea- Muzeul National al SatuluiOrchestra BaRock Allegra, Odorheiu Secuiesc, HarghitaCorala "Nihil Sine Deo", Daieni, Tulcea- Biblioteca Central Univesitara "Carol I", AulaCantus Mundi Unique Experience - corurile Cantus Mundi si membri Corului National de Camera "Madrigal - Marin Constantin"- Muzeul National "George Enescu"Corul "Ding Dong", FocsaniCorul "Romanasul", Bucuresti- Muzeul National al Literaturii Romane (Strada Nicolae Cretulescu nr. 8)Corul "Jeunesse", FocsaniCorul "Pastia", Focsani- Mega MallCorul "Consonante", TimisoaraCorul "Prietenii cantareti", Sacele, BrasovStreet music- Mall PromenadaEmilian Florentin GheorgheCorul "Romanasul", BucurestiCorul Scolii Gimnaziale "Szacsvay Imre", Oradea- Mall AFI CotroceniCorul "Jeunesse", FocsaniCorul "Pastia", Focsani- Sun PlazaCorul "Sunete vesele", BucurestiCorul "Ding Dong", FocsaniStreet Music - Natalia Pancec si Emilian Florentin Gheorghe: When Violin Meets Guitar- Parcul Circului de StatCorala "Nihil Sine Deo", Daieni, TulceaStreet music- Parcul TineretuluiCorul "Jeunesse", FocsaniCorul "Pastia", Focsani- Parcul Drumul Taberei (Moghioros)Corul "Consonante", TimisoaraMini-recital vioara si pian - Marta Baceanu si Gabriel Stanescu- Muzeul National al SatuluiCorul "Bim Bam", BucurestiCorala "Sfantul Mina" a Protopopiatului Slobozia, IalomitaCorul Bisericii "Sfanta Vineri" din Pitesti- Parcul IzvorCorul "Sunete vesele", BucurestiCorul "Prietenii cantareti", Sacele, BrasovOrchestra BaRock Allegra, Odorheiul Secuiesc, Harghita- Victoria Business ParkRecital pian si trombonInterpreti: Palko Kondrad Alpar si Andrei Racu- MetrofficeCorul "Consonante", TimisoaraRecital pian - solist Abel Corban- Victoria Business ParkRecital pian si vioaraInterpreti: Ana Gheba, Maria Gheba- Bucharest Tower CenterRecital pian - Gabriela Alcmena Niculache- Victoria Business ParkRecital chitara clasica - Eduard Leata- Floreasca ParkCorul "Cununita munteneasca", Pitesti- Green GateRecital instrumental - percutie si aconpaniamentInterpreti: Robert Mihai Nitu, Andrei Iustin Preda si Sorin Cristea-Baroti- Oregon ParkCorul "Consonance", Bucuresti- Timpuri Noi SquareCorul "Consonance", BucurestiRecital pian - Alexia DanaticaRecital pian - Abel Corban- Floreasca Business ParkRecital pianInterpreti: Andra Valean, Sanziana Tarc, David LupRecital pian si violoncel - Raul ValeanProgramul evenimentelor desfasurate inva fi updatat periodic si poate suferi modificati.este un proiect dezvoltat de Programul National Cantus Mundi prin Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin", ca program asociat Festivalului International George Enescu 2019.este desfasurat de Cantus Mundi Bucuresti, cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti, prin PROEDUS - Centrul de Proiecte Educationale si Sportive.Parteneri: CBRE Romania, Muzeul National "George Enescu", Muzeul National al Taranului Roman, Biblioteca Centrala Universitara "Carol I", Galeria Galateca, Muzeul National al Literaturii Romane, Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", Promenada, Mega Mall, Sun Plaza, AFI Cotroceni.Parteneri media: Actualitatea muzicala, AgentiadeCarte.ro, Agerpres, Bookhub, Catavencii, Ceasca de cultura, feeder.ro, 4arte.ro, Itsy Bitsy FM, Metropotam, platforma Calendarevenimente.ro, Radio Bucuresti FM, Raftul cu idei, SENSOTV.RO, Societatea Muzicala, Zile si Nopti Bucuresti.Ajuns la cea de-a XXIV-a editie, Festivalul International George Enescu se va desfasura in perioada 31 august-22 septembrie 2019.In salile de concerte din Bucuresti, vor urca pe scena peste 2.500 dintre cei mai valorosi muzicieni ai lumii, avand 50 de nationalitati si vor fi prezentate 84 de concerte si recitaluri.Editia din acest an a festivalului totalizeaza 34 de prezente in premiera in Romania: 25 de artisti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida si noua dintre cele mai bine cotate orchestre din lume.Editia 2019 a Festivalului Enescu isi asteapta publicul la Sala Mare a Palatului, Ateneul Roman, Sala Radio si la Sala Mica a Palatului la concerte si recitaluri grupate in jurul a sase mari sectiuni: "Mari orchestre ale lumii", "Concertele de la miezul noptii", "Recitaluri si concerte camerale", "Muzica secolului XXI", "Mozart Week in Residence" si "Forumul International al Compozitorilor".De asemenea, vor avea loc concerte si evenimente in Piata Festivalului, conferinte, lansari de discuri si de carte, spectacole extraordinare.Pentru mai multe detalii: https://www.festivalenescu.ro/ Programul Cantus Mundi Bucuresti (instituit prin Hotararea nr. 285/ 17.05.2018 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti) se desfasoara pentru dezvoltarea miscarii corale din Capitala, astfel incat, in perioada urmatoare, 300 de noi coruri sa reuneasca peste 9.000 de copii si tineri bucuresteni, motivati sa fie parte a unei miscari culturale prestigioase si incluzive.Cantus Mundi Bucuresti este implementat in cadrul Programului National Cantus Mundi si se desfasoara in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti, prin PROEDUS - Centrul de Proiecte Educationale si Sportive.Programul National Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare sociala prin muzica din Romania, initiat in 2011 de reputatul dirijor Ion Marin si derulat alaturi de membri ai Corului National de Camera "Madrigal - Marin Constantin".Dupa 8 ani de activitate, Programul National Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 1.300 de coruri.Peste 45.700 de copii, alaturi de dirijorii lor, participa la promovarea cantului coral pe intreg cuprinsul tarii, depasind barierele legate de etnie, conditie sociala si capacitati fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe, atat de necesare pentru revitalizarea societatii noastre.CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), Fortune 500 si S&P 500 cu sediul central in Los Angeles este cea mai mare companie de servicii comerciale si investitii in real estate din lume, pe baza veniturilor din 2018.Compania are peste 90.000 de angajati (fara a include afiliatii), raspunde nevoilor dezvoltatorilor imobiliari si deserveste proprietari si chiriasi prin intermediul celor peste 480 de birouri (excluzand filialele) din intreaga lume.In Romania, CBRE este lider al segmentului de comercial real estate si ofera o gama extinsa de servicii integrate, inclusiv administrare si coordonare de tranzactii si management de proiecte, servicii de Design and Build, managementul proprietatii, administrarea investitiilor, evaluare, inchiriere de proprietati, consultanta strategica, vanzari de proprietati, servicii ipotecare si servicii de dezvoltare.Pentru mai multe informatii, va rugam accesati www.cbre.ro.