Peste 700 de invitati la cea de-a saptea editie a Hope Concert, eveniment organizat de Hope and Homes for Children in sprijinul copiilor vulnerabili

Despre Hope and Homes for Children Romania

Violonistul Alexandru Tomescu, soprana Irina Iordachescu, solistele Feli si Alexandra Usurelu, Adrian Despot si Cezar Popescu (Vita de Vie) alaturi de Blue Noise, Zoli TOTH, trupa FiRMA, acompaniati de Ansamblul Violoncellissimo condus de Marin Cazacu au ales sa isi arate, prin muzica, sprijinul pentru programele desfasurate de Fundatie si pentru copiii din aceste programe.Evenimentul a fost prezentat de Amalia Enache, jurnalist PRO TV si Ambasador Hope and Homes for Children de noua ani, si Dragos Bucurenci, director de dezvoltare al Fundatiei.Hope Concert 2019 a marcat aniversarea a 21 de ani de activitate a Hope and Homes for Children in Romania si s-a bucurat de prezenta Excelentei Sale Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei, si a Excelentei Sale Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii, precum si a numerosi reprezentanti ai companiilor partenere ale Fundatiei, vedete si sustinatori.Printre invitati s-au numarat: Corina Caragea, Diana Enache si Ramona Paun (PRO TV), Alina Vilcu, Omid Ghannadi, Cristina Joia, Laura Boghiu si Valentin Ionascu, echipa de arhitecti si designeri de interior din echipa "Visuri la cheie" de la PRO TV, stilistul Adina Buzatu, Marius Pancu (Digi 24), Diana Sar si Olimpia Melinte, actritele din serialul "Vlad" de la PRO TV, Mihai Morar (Radio ZU).Hope Concert este cel mai important eveniment pe care Hope and Homes for Children il organizeaza in fiecare an pentru a atrage atentia asupra programelor de dezinstitutionalizare si de prevenire a separarii copilului de familie pe care le desfasoara in Romania incepand cu anul 1998.Peste 700 de invitati au fost prezenti la Ateneu si au urmarit momentele artistice impresionante dedicate celor mai vulnerabili copii ai Romaniei.Pentru al saptelea an consecutiv, Ateneul Roman a fost locul in care muzica clasica s-a contopit cu ritmurile pop si rock, dand glas sperantei si caritatii, in sprijinul copiilor vulnerabili.Alexandra Usurelu a interpretat piesele "Tie" si "Ceva se intampla cu noi" acompaniata de Ansamblul Violoncellissimo. Violonistul Alexandru Tomescu a impresionat audienta prin interpretarea unui "Dans taranesc" semnat de Constantin Dimitrescu si a "Serenadei" semnate de Mircea Chiriac.Soprana Irina Iordachescu a interpretat cu multa emotie aria Laurettei din opera "Gianni Schicchi" si faimoasa arie "Lascia ch'io pianga" compusa de G. F. Haendel.Zoli TOTH a adus muzica neconventionala pe scena Ateneului, prin piesele "Iubeste si lasa" si "Patimile Estului" interpretate la instrumente de percutie. Ritmurile pop, rock si clasic s-au impletit in piesele "Va urma", interpretata de Feli, si "Mangaierea lumii", interpretata de trupa FiRMA.Adrian Despot si Cezar Popescu (Vita de Vie), alaturi de grupul de backing vocals Blue Noise, au interpretat cunoscuta piesa "Luna si noi". Seara s-a incheiat memorabil cu melodia "Bohemian Rhapsody", interpretata de Ansamblul Violoncellissimo si Alex Gavril, chitaristul trupei FiRMA.Si in acest an, programul Hope Concert a fost completat de povestile unor beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children. Prin intermediul unor filme emotionante narate de Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for children, publicul i-a cunoscut pe protagonistii acestor povesti.Alina (23 ani), care a devenit mama la doar 15 ani, a primit ajutor de la Hope and Homes for Children pentru a-si lua acasa fetita plasata in asistenta maternala.Serban este interesat de desen si arhitectura, dar familia sa nu l-a putut ajuta sa isi urmeze pasiunile. De un an, Serban este bursier in programul de educatie al Hope and Homes for Children si primeste sprijinul de care are nevoie pentru a-si implini visul de a construi case.Ciprian si cei trei prieteni ai lui s-au cunoscut in Centrul de Servicii Sociale "Sfantul Spiridon" din Targu Frumos. Baietii au fost ajutati de Fundatie sa isi inceapa viata pe cont propriu, sa aiba o locuinta, iar acum lucreaza impreuna intr-o brutarie.Ilie (10 ani) locuieste impreuna cu doi din cei sase frati ai sai intr-o casa de tip familial construita de Hope and Homes for Children in Targu Frumos. Cu sprijinul Hope and Homes for Children casa familiei lor a fost renovata, astfel incat cei trei copii sa fie reuniti cu mama lor.O alta poveste impresionanta este cea a Lacramioarei, o mama cu 11 copii careia Hope and Homes for Children i-a daruit, anul trecut de Craciun, o casa noua. Ea a trait in orfelinate, unde a fost abandonata de parinti, pana la varsta de 18 ani, si si-a promis ca nu isi va abandona niciodata copiii.Aurica este o tanara care viseaza sa devina medic inca de cand avea 7 ani, dar daca nu primea ajutor din partea Hope and Homes for Children ar fi trebuit sa renunte la acest vis. Acum ea este studenta in primul an la Facultatea de Medicina.si tocmai a terminat prima sesiune cu note mari." -" -" -" -" -" -" -" -Hope Concert a fost prezentat de City Insurance.Sponsori: Farmaciile Alphega, UPC Romania, Tema EnergyParteneri strategici: Kaufland Romania, ARVAL, Holcim Romania, JYSK Romania, NN, Fondation Solidarite Societe Generale, AREI - Asociatia Investitorilor in Real EstatePartener media principal: PRO TVOrganizatorul evenimentului: Quartz Media ProductionEveniment sustinut de: Backstage Production Group, Filarmonica "George Enescu", OVE, Gitana, Anaide, Aqua Carpatica, AntalisParteneri media: Tananana, Adevarul, Click!, Catavencii, Blitz TV, Revista Cariere, Observator Cultural, Nine O'Clock, Agerpres, A List Magazine, Parents, Gala Societatii Civile, CSR Media, Qbebe, BookHub, Business 24, Ziare.com, ZiarMM, Editia de Dimineata.Hope and Homes for Children activeaza in Romania din 1998, timp in care a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 57 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere.Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viata apropiata de normalitate.Prin eforturile Fundatiei si ale partenerilor sai, 5.810 copii au fost scosi din orfelinate, iar alti 455 urmeaza sa paraseasca orfelinatele in curs de inchidere.In acelasi timp, Fundatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat.Astfel, 31.580 de copii au fost salvati de la ruperea de familie, 1.168 tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta, 1.964 de copii au fost primiti in centrele de zi, iar 930 in regim de urgenta si 8.998 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului au fost instruiti de Hope and Homes for Children.Pana in acest moment, 54.974 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children Romania, al carei obiectiv este ca pana in 2027 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra.Mai multe informatii la www.hopeandhomes.ro