Recital "Opera la matineu. Cafea si muzica" in foaierul Operei Nationale Bucuresti

Recitalul din foaierul Operei Nationale Bucuresti aduce mai aproape de public solistii primei scene lirice a tarii acompaniati la pian de catre Ioana Maxim. In program se vor regasi arii celebre din opere din repertoriul curent al Operei Nationale Bucuresti, dar si lucrari importante care se regasesc mai rar in programul teatrelor lirice.Conceptul cafea si muzica a pornit de la ideea ca opera si cafeaua au la baza povesti de legenda. Un exemplu in acest sens este "Don Giovanni" opera compusa de geniul Wolfgang Amadeus Mozart, bazata pe legenda lui Don Juan si inceputurile utilizarii cafelei sunt invaluite in legenda.Se spune ca seicul Omar din Mocha, Yemen, care, exilat fiind intr-o pestera, a incercat sa manance din fructele arbustilor de padure aflati in apropiere, dar a descoperit ca sunt amare.Pentru a le imbunatati gustul, le-a prajit si le-a fiert, preparand o bautura parfumata si revitalizanta care l-a mentinut in viata. Povestea "medicamentului minune" a ajuns la Mocha, Omar fiind rechemat printre oameni si facut sfant.Din distributie fac parte solistii Madalina Barbu, Veronica Anusca, Zsuzsana Cerveni, Adrian Dumitru, Stanca Maria Manoleanu, Cristina Maria Oltean, Marta Sandu Ofrim, Madeleine Pascu, Daniel PascariuBiletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde