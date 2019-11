Romaneste - Concert dedicat Zilei Nationale a Romaniei, pe 1 decembrie, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia va purta semnatura Cristinei Cotescu, iar la pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mihnea Ignat in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.Caracterizat prin unicitate si originalitate, concertul reuneste intr-un spectacol alcatuit dintr-un repertoriu exclusiv romanesc.Pentru reconsiderarea rolului istoriei si a culturii nationale, lucrari celebre din creatia romaneasca vor fi interpretate pe scena Operei Nationale Bucuresti de nume sonore, in calitate de invitat avandu-l pe basul Adrian Sampetrean.Pe scena vor evolua si renumiti solisti ai casei, precum Oana Andra, Zsuzsana Cerveni, Vasile Chisiu, Irina Iordachescu, Paul Lungu, Simonida Lutescu si Silvia Sorina Munteanu, acompaniati de Orchestra Operei Nationale Bucuresti.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei