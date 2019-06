"S-au furat povestile", spectacol pentru copii pe scena Opera Nationala Bucuresti

Compania Artistica All's va invita pret de 80 de minute intr-o incursiune de basm, unde fantezia copilariei si armoniile muzicale se imbina perfect intr-un spectacol pentru copii memorabil in care cei mici vor fi, pe rand, vedete si vor urca pe scena alaturi de artisti pentru a recrea povesti de neuitat.Reteta este simpla: doi pirati au furat povestile. Acestia le tin inchise intr-un cufar si nu vor sa le mai dea drumul. Lumea copilariei nu ar mai fi niciodata la fel de frumoasa si colorata fara ele. Si totusi, ceva ii convinge sa le asculte macar pentru o zi, impreuna cu micii spectatori prezenti in sala Operei Nationale Bucuresti.Astfel, vor patrunde ipe scena, pe rand, personaje indragite din basme precum "Frumoasa si Bestia", "Pocahontas", "101 Dalmatieni", "Cartea Junglei", "Pisicile Aristrocrate", "Rapunzel", "Cenusareasa", "Mica Sirena" si multe altele.Solisti: Maria-Madalina Constantin, Anfisa Fugaru, Adina Secobeanu, Cleopatra Secobeanu, Alin-Horia Manzat, Daniel Trandafir, Narcis Brebeanu.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde