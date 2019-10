Saptamana dedicata comemorarii victimelor Holocaustului la Opera Nationala Bucuresti

Spectatorii ce vor participa la spectacolele "Samson si Dalila" de Camille Saint-Saens, "Nabucco" de Giuseppe Verdi, "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo si "Madama Butterfly" de Giacomo Puccini vor avea ocazia sa viziteze expozitia din foaierul Operei dedicata comemorarii victimelor Holocaustului si sustinuta de Complexului Educational Laude-Reut.Holocaustul este considerat drept cel mai mare genocid al tuturor timpurilor. In prezent, termenul este utilizat pentru a descrie uciderea a aproximativ sase milioane de evrei, majoritatea fiind stabiliti in Europa, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca parte din programul de exterminare a evreilor, denumit "solutia finala a problemei evreiesti", planuit si executat de regimul national-socialist din Germania, sub comanda ferma a lui Adolf Hitler.Geocidul s-a produs in mare parte in lagarele de exterminare echipate cu camere de gazare pentru eliminarea sistematica in masa a oamenilor, aceasta fiind o trasatura definitorie si fara precedent a ceea ce astazi numim Holocaustul.Lagarele au fost construite cu scopul de a ucide milioane de oameni, in principal prin gazare. Cele mai cunoscute lagare de exterminare au fost Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor si Belzec.Holocaustul in Romania a insemnat prigonirea si exterminarea evreilor de pe teritoriile controlate de statul roman intre anii 1937-1944, mai precis de la primele legi anti-evreiesti ale guvernului Goga-Cuza si pana la lovitura de stat din 23 august 1944.Ziua Nationala a Comemorarii victimelor Holocaustului este marcata in data de 9 octombrie, zi in care, in anul 1944, a inceput deportarea a peste 26.000 de evrei din Suceava, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Radauti, Gura Humoruluisi din alte localitati din vecinatate catre Transilvania, dupa ce la 14 septembrie 1941 incepuse deportarea evreilor din Basarabia si Bucovina.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde