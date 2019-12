Soprana Lacrimioara Cristescu, invitata in spectacolul Trubadurul de pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Regia, decorurile, costumele si luminile poarta semnatura lui Mario De Carlo. Asistent scenografie este Andreea Koch, Corul Operei Nationale Bucuresti a fost pregatit de catre Daniel Jinga. Asistent regie, Alex Nagy. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mihnea Ignat, in calitate de invitat.Pentru aceasta reprezentatie, publicul spectator o va putea urmari pe, in calitate de invitata a primei scene liricie a tarii."Trubadurul" lui Verdi este una dintre operele sale cele mai intense, mai dramatice si, paradoxal, accesibile publicului.Titlul a reprezentat inca de la premiera ce a avut loc la Roma in 1853 un succes de proportii si s-a pastrat de atunci in stagiunile tuturor marilor opere de pe mapamond, fapt ce valideaza inca o data valoarea partiturii compozitorului italian, dar si interesul publicului pentru aceasta lucrare.O poveste ce nu duce lipsa de personaje puternice in ambitiile, dorintele si pasiunile lor ce se infrunta sau se daruiesc cu nebunia tineretii, a curajului sau a iubirii.Cu toate aceastea, decorul acestor destine este impanzit de orgolii si uneltiri de razbunare, ce intensifica si mai mult flacara existentei si sentimentelor lor. O istorie de dragoste captivanta, nascuta la intersectia a doua lumi: cea nobiliara si cea a nomazilor.Verdi a preluat din subiectul istoric ce reflecta rascoalele antifeudale ale oraselor spaniole din secolul al XV-lea cateva aspecte focalizandu-si intriga pe drama psihologica a personajelor principale. Doi frati, Contele de Luna si Manrico, trubadurul, furat de Azucena inca din fasa, impartasesc o dragoste comuna pentru Ducesa Leonora.Cu toate ca cei doi nu cunosc secretul despartirii lor. Leonora il iubeste pe trabadur, insa surprinsi de Contele de Luna, duelul dintre cei doi este iminent.Leonora, nestiind deznodamantul luptei, dar auzind zvonul ca Manrico a fost ucis de garzile contelui, isi jura sa se calugareasca. Iubitul ei trubadur, ce a scapat cu viata, o cauta la manastire pentru a fugi impreuna. Armata Contelui de Luna asediaza ascunzatoarea indragostitilor, iar batrana Azucena, cautandu-si fiul in tabara inamica, ajunge sa fie prinsa si condamnata la moarte.Incercand sa isi salveze mama, Manrico este capturat si aruncat in inchisoare. Disperata, Leonora ii promite Contelui ca se va casatori cu el in schimbul libertatii lui Manrico. Crezandu-se invingator, Contele are o surpriza. Leonora prefera sa se otraveasca si moare in bratele iubitului ei, dovedindu-i nemarginita fidelitate.Orbit de furie, contele o forteaza pe Azucena sa urmareasca executia lui Manrico. La sfarsit, batrana tiganca il anunta ca, de fapt, si-a ucis fratele.Biletele se gasesc pe https://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).