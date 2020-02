Soprana Maria Guleghina, invitata intr-un Concert Extraordinar pe scena Operei Nationale Bucuresti

Maria Guleghina este considerata una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, singura care pana in prezent a interpretat roluri titulare in 16 productii la Teatro la Scala, inclusiv "Manon Lescaut" si "Tosca" de Giacomo Puccini, "I Due Foscari", "Un Ballo din Maschera" si "Macbeth" de Giuseppe Verdi etc.Din 1991 si pana in prezent soprana are peste 160 de aparitii la Metropolitan Opera din New York in opere precum "Aida", "Macbeth", "Nabucco" - Giuseppe Verdi, "Turandot" si "Tosca" de Giacomo Puccini, "Norma" de Vincenzo Bellini, "Adriana Lecouvreur" de Francesco Cilea, "Andrea Chenier" de Umberto Giordano, "Dama de pica" de Piotr Ilici Ceaikovski, "Cavalleria Rusticana" de Pietro Mascagni, "Sly" de Ermanno Wolf-Ferrari etc.Aceasta "Regina a Operei", indelung aclamata de catre public, interpreteaza in mod frecvent pe toate scenele lirice importante ale lumii, cum ar fi: Opera de Stat din Viena, Teatrul Mariinsky, Opera de Stat Bavaria, Opera Berlin, Teatro Liceu, Covent Garden, Opera Bastille, Teatro Colon, Teatrul Bolshoi etc.Soprana Maria Guleghina este laureata a numeroase premii si distinctii precum: Premiul Puccini 2009 - pentru cea mai buna performanta intr-un rol puccinian, Premiul Giovanni Zanatello pentru debutul sau la Arena din Verona, Medalia de aur Maria Zamboni, Medalia de aur din 1999 la Festivalul de la Osaka, premiul Bellini 2001, premiul Arte e Operosita nel mondo de la Milano,etc.Repertoriul recent include recitaluri, turnee si roluri ca: Abigaille din "Nabucco" de Giuseppe Verdi la Deutsche Oper Berlin, Minnie din "La Fanciulla del West" si Tosca de Giacomo Puccini la Torre del Lago si Turandot la Teatro Colon din Buenos Aires, Opera din Sofia, Teatrul Mariinsky, un recital de mare anvergura la Carnegie Hall din New York si un turneu de concerte in Rusia.De amintit in categoria de succese este si recentul debut din repertoriul Wagnerian, cu rolul lui Kundry din opera "Parsifal" pe care l-a interpretat sub bagheta lui Valery Gergiev la Teatrul Mariinsky si Constantin Trinks la Opera Nationala din Sofia - pentru care a fost foarte apreciata.Viitoarele angajamente cuprind spectacole ca "Turandot" in Sofia si Bucuresti, "Tosca", opere de Giacomo Puccini, "La Forza Del Destino" de Giuseppe Verdi la Teatrul Mariinsky, "Nabucco" de Giuseppe Verdi in Japonia, precum si debutul in rolul Kostelnicka in "Jenufa" de Leos Janacek la Concertgebouw in Amsterdam.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde