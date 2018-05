Soprana Mihaela Marcu, invitata in spectacolul "La Traviata" de la Opera Nationala Bucuresti

Spectacolul readuce in atentia publicului povestea emotionanta a unei curtezane care a trait in Parisul primei jumatati a secolului al XIX-lea sub numele de Marie Duplessis si care a marcat existenta unor artisti precum compozitorul Franz Liszt si scriitorul Alexandre Dumas-fiul. Acesta din urma, in semn de omagiu postum, a ales-o drept muza pentru celebrul sau roman "Dama cu camelii", care i-a servit lui Giuseppe Verdi drept sursa de inspiratie pentru opera sa, "La Traviata" , a carei prima reprezentatie la Bucuresti a a avut loc in anul 1856, la cativa ani de la premiera mondiala de la Teatrul La Fenice din Venetia.Regizorul Paul Curran propune o montare neconventionala si provocatoare care transpune actiunea povestii din Parisul anului 1700, asa cum apare in libretul operei. Conceptul regizoral urmareste detaliile-cheie ale povestii Traviatei, in special contrastul dintre conservatorismul aparent si pomiscuitatea tacita, care ii confera savoare dramatica.Paul Curran despre "La Traviata" de pe scena Operei Nationale Bucuresti:Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, AICI Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro