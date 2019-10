Soprana Rodica Vica si titera Barbara Laister-Ebner, in turneu la Viena, Brasov, Bucuresti, Sibiu si Cluj-Napoca

STARS IN THE SKY

Concertul de lava avea loc, de la ora 19:00, la Galeriile Artmark (Str. C, A. Rosetti nr. 5), iar participarea la concert se face pe baza de rezervare a locurilor pe office@musicarte.ro Binecunoscuta pentru promovarea compozitiilor inedite de muzica clasica si pentru dorinta de a apropia publicul larg de o lume a sunetelor inovatoare, dar si de mult uitate,, alaturi de reputata, un star international al acestui instrument rar, devenit in 2017 patrimoniu UNESCO, vor sustine o serie de 5 concerte dupa cum urmeaza:DUO-ul propune un proiect muzical inedit realizat in totalitate din cantece de leagan si intitulat. Titlul provine de la ultimul poem al lui Mihai Eminescu, transpus muzical de catre Nicolae Bretan. Piesa constituie de altfel si lucrarea centrala a acestui recital atmosferic.Evenimentul promoveaza in acelasi timp si CD-ul cu acelasi nume, inregistrat la Viena in 2018. Continand, repertoriul este o adevarata demonstratie de multiculturalitate, prin perspectiva limbilor in care se interpreteaza: romana, franceza, engleza, germana, italiana, spaniola, japoneza si ladino (sefarda).Cei mai mari compozitori au dedicate opusuri de o reala valoare acestui gen, oferind o paleta extrem de variata stilistic: Nicolae Bretan, Paul Constantinescu, Federico Garcia Lorca, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms s.a..Cantecele de leagan au luat nastere din dorinta mamei de a crea o atmosfera de calm si tihna in momentul adormirii copilului. Aceste creatii muzicale au reprezentat dintotdeauna liantul primordial auditiv dintre copil si mama sa, oferindu-i totodata celui dintai primele imagini descriptive despre lumea in care s-a nascut.Chiar daca la prima vedere proiectul este dedicat copiilor, si adultii se pot bucura de acest program muzical, neobisnuit in contemporaneitatea nelinistita in care ne aflam, lasandu-se purtati si reconectati la experientele muzicale originare. Barbara Laister-Ebner a fost invitata de celebrul dirijor Riccardo Muti sa se alature renumitei Filarmonici din Viena ca solista in cadrul Concertului de Anul Nou de la Viena din 2018.Succesul acestei prezente scenice a clasat-o in topul mondial al instrumentistilor de renume si a facut ca titera sa se transforme dintr-un instrument istoric, intr-un instrument de interes, Barbara Laister-Ebner devenind un adevarat ambasador al sau.Titera clasica este un instrument muzical cu corzi ciupite, aparut in secolul al XIX-lea, in Germania, fiind urmasa cithar-ei antice. Barbara Laister-Ebner canta la o titera vieneza cu 42 de corzi. Rodica Vica este invitata celor mai importante opere si filarmonici atat din tara, cat si din strainatate, fiind in acelasi timp castigatoare a numeroase premii la concursuri nationale si internationale: Premiul I la Concursul International de muzica baroca "La Stravaganza" din Cluj-Napoca, Premiul al II-lea la Concursul Radiodifuziunii Romane "Drumul spre celebritate", Premiul pentru cea mai Buna Interpretare Muzicala in cadrul Trofeului "Ion Dacian" pentru Tineri Interpreti s.a..Printre ultimele succese profesionale ale sopranei se numara concerte alaturi de orchestra Musica Ricercata, debutul la Mupa Budapest si premiera mondiala a nou-descoperitului oratoriu Strigoii de George Enescu, alaturi de Orchestra Simfonica Radio Berlin.De asemenea, tot ea a realizat si premiera discografica a acestei fascinante lucrari enesciene, aparuta la casa de discuri Capriccio, iar anul acesta oratoriul a fost prezentat pe scena Konzerthaus Berlin.Asociatia Musica Ricercata si Asociatia pentru Muzica, Arta si CulturaRomgaz, Societatea Austro-Romana din Viena, Biserica Neagra din Brasov, Galeriile Artmark din Bucuresti, Muzeul National George Enescu din Bucuresti, Forumul Democrat al germanilor din Romania din Sibiu, Forumul Cultural Austriac si Filarmonica de Stat Transilvania,Revista Tango - Marea Dragoste, Radio Trinitas, Radio Classic, BookHub, Senso TV, LiterNet.ro, Jurnalul de Afaceri, Agentia de Carte, urbeamea.ro, B365, Romania 24, Ziarul Metropolis, Catchy, ArtOut, ArtLine, PRwave, 4Arte.ro, Bucurestii vechi si noi, Calendar Evenimente, Online Gallery, Orasul Meu, In Oras, IQads, Autentici.info, Buna Ziua Iasi, Litero-mania, Promenada Culturala, Romania Pozitiva, Revista Actualitatea Muzicala a UCMR, Ceasca de Cultura, RoEvents, Bucharest Cultural Events, DCNews, Jurnal de Bucuresti.