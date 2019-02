Spectacol de Martisor, pe 1 martie, la Opera Nationala Bucuresti

Invitatul special al evenimentului este tenorul Mihai Irimia. In seara evenimentului vor interpreta solistii Antonela Barnat, Simonida Lutescu, Simona Neagu, Sidonia Nica, Mihaela Stanciu si Liviu Indricau, acompaniati la pian de catre Ioana Maxim. Programul serii include lucrari de Leonard Bernstein, Ernesto de Curtis, Gherase Dendrino, Franz Lehar, Camille Saint-Saens, Leo Delibes s.a.Originile sarbatorii martisorului nu sunt cunoscute exact, dar prezenta sa atat la romani cat si la bulgari (sub numele de Martenita) este considerata ca fiind datorata substratului comun daco-tracic, anterior romanizarii la primii si slavizarii la ultimii, desi legendele populare ii dau alte origini.In mitologia moderna a bulgarilor martisorul ar fi legat de intemeierea primului lor hanat la Dunare, in anul 681, dar numele latin indica altceva.Se mai considera, de asemenea, ca sarbatoarea martisorului a aparut pe vremea Imperiului Roman, cand Anul Nou era sarbatorit in prima zi a primaverii, in luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul razboiului, ci si al fertilitatii si vegetatiei.Aceasta dualitate este remarcata in culorile martisorului, albul insemnand pace, iar rosu - razboi. Anul Nou a fost sarbatorit pe 1 martie pana la inceputul secolului al XVIII-lea.In prezent, martisorul este purtat intreaga luna martie, dupa care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede ca aceasta va aduce belsug in casele oamenilor. Se zice ca daca cineva isi pune o dorinta in timp ce atarna martisorul de pom, aceasta se va implini numaidecat. La inceputul lui aprilie, intr-o mare parte a satelor Romaniei si Moldovei, pomii sunt impodobiti de martisoare.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei