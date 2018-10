Spectacolul pentru copii "Flautul fermecat" de W.A.Mozart, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Realizatorii spectacolului - Anda Tabacaru regie, Smaranda Morgovan conducere muzicala, Adriana Urmuzescu scenografie - invita micii spectatori intr-un univers plin de culoare, fascinant, cu personaje pe care, cu siguranta, le vor indragi.Muzica incantatoare a lui Mozart, melodiile pline de inspiratie ii vor insoti in aceasta poveste minunata - la pian Anatol Rogut, la flaut Nicoleta Amzulescu, la celesta Maria Paladi.Participarea corului de copii al Operei Nationale Bucuresti va aduce ineditul in desfasurarea actiunii, insotind permanent personajele operei - miscarea scenica Ileana Sora.Capodopera mozartiana a fost adaptata pentru copii, subiectul operei putand fi interpretat, datorita originalitatii sale si muzicii fermecatoare, ca un basm plin de invataminte in care se confrunta adevarul si minciuna, curajul si lasitatea, Intunericul si Lumina, prietenia si tradarea.Opera in doua acte "Flautul fermecat" a avut premiera la Viena, la Freihaustheater, un teatru popular, in anul 1791. Libretul lui Emanuel Schikaneder a fost inspirat de povestea "Lulu" de Liebeskind, publicata in colectia de povesti orientale Dschinnistan in 1786.Lucrarea este considerata cea mai buna creatie a genuluisingspiel, opera comica de origine germana care in loc de recitativ (dialog cantat) foloseste dialogul vorbit."Flautul fermecat" este una dintre cele mai apreciate si cantate opere din lume. Prima montare a fost regizata si dirijata de compozitorul insusi si a avut un succes rasunator. Autorul libretului a fost interpretul rolului Papageno. In anul 1792, la un an de la premiera absoluta, dar si de la moartea lui Mozart, se sarbatoreau deja 100 de reprezentatii.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei