Spectacolul pentru copii Hansel si Gretel, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura Andei Tabacaru Hogea, scenografia a fost realizata de catre Adriana Urmuzescu, coregrafia de catre Simona Somacescu. Maestru cor de copii Smaranda Morgovan, asistent de regie Irina Furdui. La pupitrul dirijoral se va afla maestru Vlad Conta., despre spectacolul de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Inspirata de povestea cu acelasi nume a fratilor Grimm, opera "Hansel si Gretel" a fost scrisa de Humperdinck intre 1891 si 1892, la indemnul surorii sale, Adelheid Wette, care dorea sa prezinte un spectacol de Craciun copiilor din familie.Astfel, modestul proiect muzical, al carui libret a fost scris chiar de Wette, a fost dezvoltat de Humperdinck, care l-a transformat intr-o opera pentru copii in doua acte.Acesta a prezentat lucrarea compozitorului Richard Strauss, care i-a recunoscut imediat calitatile. Strauss a fost, de altfel, cel care a dirijat spectacolul premierei din 1893, de la Weimar, iar la un an de la premiera aproape ca nu exista teatru de opera din Germania care sa nu o fi pus in scena.La scurt timp, a fost tradusa si in engleza si prezentata la Londra, iar apoi la New York, unde a avut premiera in 1895."Hansel si Gretel" a devenit astfel, in timp, cap de afis in aproape toate repertoriile de opera pentru copii, fiind asociat cel mai adesea cu sarbatoarea Craciunului, moment pentru care a fost de altfel compus.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).