Tenorul Hector Lopez, invitat in spectacolul Turandot de la Opera Nationala Bucuresti

Invitatul special al serii va fi "Turandot" este o opera in trei acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami si Renato Simoni, dupa o piesa de Friedrich Schiller, bazata pe un basm persan inclus in colectia lui Carlo Gozzi "1001 de zile" (secolul al XVIII-lea) . Partitura, pe care Puccini a lasat-o neterminata, a fost finalizata de Franco Alfano.Premiera mondiala a avut loc in data de 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta lui Arturo Toscanini. In timpul concertului inaugural, la un moment dat, dirijorul a intrerupt spectacolul la momentul din partitura pana unde compusese Puccini si a spus: "in acest moment, maestrul a pus jos pana". Dupa un moment de tacere in sala, de la balcon s-a auzit: "Viva Puccini!" urmat de ovatiile publicului.Opera lui Puccini a devenit de-a lugul timpului cunoscuta in intreaga lume pentru"Nessun dorma", aria celebra din actul final interpretata de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile.