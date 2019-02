Tenorul Mihai Irimia, invitat pe scena Operei Nationale Bucuresti in spectacolul Barbierul din Sevilla

http://tickets.operanb.ro/

Publicul spectator il va putea urmari pe tenorul Mihai Irimia interpretand rolul Contelui Almaviva in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.Regizorul prezinta o propunere inedita de spectacol, care imbina traditia teatrului de opera clasic italian cu tendintele contemporane din lumea artelor spectacolului, o paralela interesanta intre epoci si stiluri, intre mediul in care au aparut personajele si lumea contemporana, dupa cum insusi declara:Biletele se gasesc pesi la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).