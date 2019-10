Tenorul Mihai Irimia, invitat special pe scena Operei Nationale Bucuresti in spectacolul Barbierul din Sevilla

Regia, scenografia, miscare scenica, lighting design-ul porata semnatura italianului Matteo Mazzoni.Video mapping-ul a fost realizat de Fabio Massimo Iaquone si Luca Attilii, iar coregrafia de catre Andrea Gavriliu. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.Publicul spectator il va putea urmari pein calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.Regizorul prezinta o propunere inedita de spectacol, care imbina traditia teatrului de opera clasic italian cu tendintele contemporane din lumea artelor spectacolului, o paralela interesanta intre epoci si stiluri, intre mediul in care au aparut personajele si lumea contemporana, dupa cum insusi declara:"Mesajul productiei, pe care eu as vrea sa-l lansez in Romania si in intreaga lume este ca teatrul liric se poate face in mod diferit. Teatrul liric nu este acea lume inchisa, cum e adesea in Italia.Traditia noastra s-a dus mai departe si vreau sa demonstrez cu aceasta productie ca se poate face un spectacol de opera absolut actual, absolut contemporan, prin decoruri si costume, folosind un alfabet de gesturi, unul actoricesc.As vrea ca persoanele din public sa se recunoasca pe ei insisi pe scena, asa cum se intampla cand Verdi isi scria operele, pentru ca publicul care vede spectacolul sa vada viciile si virtutile propriei societati.De aceea decorul prezinta o casa mare, unde traiesc personajele, unde al nostru Bartolo se uita la Liga Campionilor, cum fac multi barbati, unde se prepara cina, pranzul, asa cum face si publicul nostrum, inainte si dupa spectacol, in viata de toate zilele. In opera protagonist este muzica, mai mult decat cuvantul, mai ales in ceea ce il priveste pe Rossini, care pune in muzica foarte multe accente. Pentru Barbierul din Sevilla eu am construit regia dupa muzica."Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei