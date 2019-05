Tineri interpreti ai artei lirice in recital, duminica, in foaierul Operei Nationale Bucuresti

Opera Nationala Bucuresti ofera ocazia tinerelor voci sa rasune in spatiul liric profesionist. Va invitam sa le fiti alaturi la inceput de drum si sa va bucurati de o dimineata energizanta.Spectacolul-recital va cuprinde momente din creatii lirice universale, montate intr-o maniera care propune o legatura mai stransa, o punte, intre spectatori si interpreti.In distributie: Andrei Cocirlea, Teodora Constantinescu, Maria Georgiana Dumitru, Antonio Morariu, Silviu Alexandru Mihaila, Elmas Mehmet, Mihaela Panca, Codruta Poschina, Valentina Puscas, Mihai Raicea, Cristian Ruja, Nermin All Saman, Lorena Sanda, Ana Stanescu, Diana Elena Vornicu, Alexandra Dracea, Irina Mosu Velciu.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Bograve LuxuryParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan