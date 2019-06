Tosca, cea mai puternica opera a lui Puccini, pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Imagine si montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)



(Imagine si montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator o va putea urmari pein calitate de invitata a primei scene lirice a tarii.Pentru premiera de pe scena Operei Nationale Bucuresti,a pregatit o punere in scena ambitioasa, dupa cum insusi declara:Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu inceteaza sa-si reverbereze vraja nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala. Ceea ce inseamna ca spectatorii oricarei generatii au nevoie, asa cum a avut si Puccini, de aceasta opera. "Tosca" ramane asadar o oglinda in care ne privim cu totii, din cand in cand, culmile si coborasurile sufletului.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde