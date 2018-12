Tripticul lui Puccini, spectacol aniversar: 100 de ani de la premiera absoluta pe scena Operei Nationale Bucuresti

Spectacolul marcheaza un secol de la premiera mondiala si va avea in distributie trei invitati speciali, mezzosopranele Ljubica Vranes si Andreea Iftimescu si tenorii Remus Alazaroae si Mikheil Sheshaberidze Puccini a formulat un triptic in sens invers ca celui semnat de Wagner. Pe 14 decembrie 1918 compozitorul a prezentat publicului opera sa "Tripticul", realizata dupa modelul trilogiei cu prolog de Wagner, cu opere intr-un act cu subiecte diferite, jucate intr-o singura reprezentatie.Prima dintre operele "Tripticului" este "Il Tabarro/Mantaua", pe un libret scris de catre Giuseppe Adami, dupa piesa dramaturgului Didier Gold, subiectul trateaza o drama sumbra, desprinsa din viata trista a muncitorilor si hamalilor de pe cheiurile Senei.Cea de a doua opera, "Suor Angelica", pe un libret scris de Giovacchino Forzano, dupa o povestire florentina de la sfarsitul secolului al XVII-lea, dezvolta ideea mortii tragice si sacrificiului uman suprem.Ultima parte a "Tripticului" o reprezinta opera comica "Gianni Schicchi", pe un libret de acelasi Giovachino Forzano, inspirat de un cantec din "Infernul" lui Dante Alighieri. Actiunea se desfasoara in Florenta anului 1299, personajul principal fiind Gianni Schicchi, care a fost aruncat in Infern din cauza ispravilor sale. Pe scena se desfasoara momente pline de umor, pe ritmuri muzicale dinamice.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, la http://tickets.operanb.ro Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, Agapitos Cofetarie, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, News.ro, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei