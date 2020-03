Turandot, testamentul muzical al lui Puccini, intr-o noua montare pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia, decorul, costumele si luminile poarta semnatura lui Mario de Carlo, iar coregrafia ii apartine Corinei Dumitrescu. Maestru de cor - Daniel Jinga, maestru cor de copii - Smaranda Morgovan, asistent de regie - Alexandru Nagy. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare."Turandot" este o opera in trei acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami si Renato Simoni, dupa o piesa de Friedrich Schiller, bazata pe un basm persan inclus in colectia lui Carlo Gozzi "1001 de zile" (secolul al XVIII-lea). Partitura, pe care Puccini a lasat-o neterminata, a fost finalizata de Franco Alfano.Premiera mondiala a avut loc in data de 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta lui Arturo Toscanini. In timpul concertului inaugural, dirijorul a intrerupt discursul muzical in locul unde se oprise Puccini si a spus: "in acest moment, maestrul a pus jos pana". Dupa o tacere deplina a salii, de la balcon s-a auzit: "Viva Puccini!", urmat de ovatiile publicului.Tema exotica din "Turandot" nu constituie pentru Puccini decat pretextul de a-si exprima gandurile pe un plan oarecum mai filosofic si mai general, dar cu vechea dependenta de faptele vietii reale. Materia prima e textul, libretul de opera, fara de care se simte inutil, fara rost intre oameni."O, daca i-ar sosi actul mult asteptat din Turandot, aceasta prinicipesa cruda si haina, mi-ati reda astfel linistea si increderea pierdute, iar praful nu s-ar mai asterne pe claviatura pianului, atat l-as canoni, in timp ce biroul s-ar umple de bravele coli cu o mie de portative", isi incheie el scrisoarea catre Adamino.Libretistilor le-a cerut sa dea o forma moderna si interesanta subiectului. "Daca reusiti, veti vedea ce lucru original si tulburator va iesi din stradania voastra". Giacomo Puccini si-a dorit sa redea in "Turandot" tot ce au suferit, tot ce au iubit, au visat si au urat oamenii vremii lui.Opera lui Puccini a devenit de-a lungul timpului cunoscuta in intreaga lume pentru "Nessun dorma", aria celebra din actul final interpretata de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile.Regizorul Mario de Carlo, despre montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Turandot este ultima opera a lui Puccini, un adevarat testament muzical, in care aduna tot ceea ce ne-a fascinat de-a lungul timpului in operele maestrului italian: o eroina monumentala, melodii expresive, lumini si umbre... Cu Turandot, Puccini ne transporta intr-o China absolut antica cu valente de basm deci practic atemporala.In inima unui Pekin imaginar, intr-un timp si spatiu indepartat, descoperim cele trei personaje principale, care prin interactiunea lor, realizeaza clasicul triunghi amoros: printesa incredibil de cruda Turandot, care refuza iubirea, printul tatar Calaf, indragostit total de ea si sclava Liu, indragostita de Calaf".Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).