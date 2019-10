Turneu national pentru promovarea proiectului cultural "Doamnele muzicii romanesti" - recitaluri Diana Jipa si Stefan Doniga

10 octombrie: Sfantu Gheorghe, Sala Bastion a Centrului de Cultura "Arcus", ora 18:30;

15 octombrie: Satu Mare, Sala Filarmonicii "Dinu Lipatti", ora 18:30;

17 octombrie: Zalau, Sala Avram Iancu a Primariei Municipiului Zalau, ora 18:00;

18 octombrie: Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, ora 18:30;

7 noiembrie: Braila, Teatrul "Maria Filotti" ora 19:30;

8 noiembrie: Focsani, Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia", ora 18:30.

Proiectul este consacrat celebrarii importantei si, o prezenta care, prin remarcabile personalitati - creatoare de act cultural, artiste, compozitoare, oameni de stiinta, sportive inegalabile - a daruit istoriei noastre modele profesionale, artistice si umane de exceptie.Evocand cateva astfel de destine inchinate artei sunetelor, cei doi muzicieni prezinta un concept cultural amplu, cuprinzand activitate de cercetare, realizare de(Sala Radio, 23 - 27 septembrie 2019), productie de disc, campanii media, promovare side materiale documentare si audio () precum si un turneu national de recitaluri si lansari de disc."Am pornit la construirea acestui proiect din dorinta de a aduce in atentia publicului (si mai ales a publicului tanar, caruia ne adresam cu precadere), o serie deIn contextul social actual, arhetipul general feminin tinde sa evidentieze un set de calitati de multe ori strain de cel fundamentat pe valori culturale si autenticitate. Asadar, a evoca si a expune personalitati feminine de exceptie devineimportant si foarte necesar.Tot ceea ce ne dorim prin acest proiect cultural este sa contribuim la constientizarea rolului esential pe care femeile creatoare l-au avut si il au in dezvoltarea si evolutia culturii romanesti si imaginii noastre in lume", a declarat pianistulProgramul compact-discului imprimat si al recitalurilor din turneu cuprinde creatii semnate de Felicia Donceanu, Hilda Jerea, Violeta Dinescu, Carmen Petra Basacopol, Laura Manolache si Liana Alexandra.Proiectul este realizat cu valorosul parteneriat al Societatii Romane de Radiodifuziune prin canalul Radio Romania Muzical si co-finantat prin Administratia Fondului Cultural National.Cu un palmares de peste 60 de concerte si recitaluri sustinute numai in ultimul an in 10 tari de pe 3 continente, violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga alcatuiesc unul dintre cele mai active si mai apreciate duo-uri romanesti actuale.Proiectul "Doamnele muzicii romanesti" vine in continuarea unui alt proiect cultural amplu al celor doi artisti intitulat "Romania Universalis", care a avut ca scop celebrarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si care a inclus 14 recitaluri camerale sustinute de artisti in prima jumatate a anului 2019, atat in tara, cat si in strainatate (Cuba, Mexic, China, Norvegia, Polonia, Marea Britanie).Prezentul proiect reprezinta deja al doilea produs discografic realizat de cei doi muzicieni, dupa cel dedicat, cu un an in urma, creatiei lui Dinu Lipatti , si al saptelea turneu consacrat promovarii muzicii romanesti.Parteneri: Romania Libera, Bookhub, Business24, Ziare.com, Ceasca de cultura, Agentia de Carte, Societatea muzicala, Online Gallery, 4 arte, Covasna Media, Mesagerul de Covasna, Zalau TV, Magazin Salajean, Zalau 24, TV 1 Satu Mare, Radio Cluj, TV Atlas.