Violoncelul, harpa si emotiile - concert de violoncel si harpa celtica cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019

Concertul va fi sustinut de muzicianul spaniolsi artista romancaAcest spectacol, organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna, isi propune sa evidentieze modul armonios in care cele doua instrumente fuzioneaza, punand in valoare capacitatea acestora de a sensibiliza si de a transmite publicului emotii, trairi si sentimente.Astfel, publicul va avea ocazia de a-l asculta pe muzicianul spaniol Pedro Bonet, interpretandde Johann Sebastian Bach, marcata de armonii indraznete pentru vremurile respective si polifonii ce creeaza senzatia ca se aud simultan mai multe instrumente.Va urmaa compozitorului spaniol Gaspar Cassado, o piesa emotionanta dar si vesela totodata, cu o pronuntata componenta ritmica, urmata deale cunoscutului compozitor polonez Witold Lutoslawski.Prin intermediul lucrarilor pentru harpa selectate pentru aceasta ocazie, Roxana Moisanu propune o calatorie imaginara de-a lungul a peste sapte veacuri de muzica, ce ii va purta pe ascultatori prin sonoritati maiestuoase provenind din intreaga Europa: Spania, Germania, Italia, Franta si Romania.Recitalul debuteaza cu lucrari din Spania secolului al XIII-lea:, o colectie de cantece inchinate Fecioarei Maria. "Cantigas" erau cantate de coruri, cantareti solo cu castaniete sau tamburine, precum si in variante instrumentale pentru dansuri.face parte din volumul de dansuri instrumentale franceze intitulat "Terpsichore". Compozitorul si organistul german Michael Praetorius a denumit acest volum dupa muza greaca a dansului imaginata, de obicei, stand jos, tinand o lira si acompaniind ansamblurile de dansatori cu muzica ei.este un dans renascentist compus de Cesare Negri. Dansul face parte din colectiapublicata in anul 1602. Lucrarea, scrisa de Megan Metheney, este de fapt o juxtapunere muzicala intre piesacompusa de Bernard Andres si colindulcompus de ucraineanul Mikola Leontovici.Recitalul de harpa celtica se incheie cude Ioan Caianu, intr-un aranjament pentru harpa celtica de Roxana Moisanu.Programul serii se va incheia cu o lucrare adaptata pentru violoncel si harpa celtica,, atribuita in mod eronat compozitoarei si pianistei de origine austrica Maria Theresia von Paradis. Conform ultimelor descoperiri, lucrarea a fost compusa de violonistul american de origine poloneza Samuel Dushkin.Incepe studiul violoncelului inca de la o varsta frageda, sub indrumarea prof. Maria Lopes da Cunha si isi continua pregatirea muzicala in cadrul Centrului "Federico Moreno Torroba" din Madrid.In 2018 castiga editia a VII-a a Concursului de Coarde din orasul Vigo, specializarea violoncel, si Premiul I (categoria superioara) la Concursul "Melomano". In 2017 a fost selectat sa participe la Competitia Internationala "Witold Lutoslawski" de la Varsovia si la editia nr. 89 a Concursului de Coarde "Juventudes Musicales".Colaboreaza cu ansamblul de muzica baroca "La Folia" si face parte din trio-ul "Euphoria" si din Octetul de violoncele "KG". A sustinut concerte alaturi de Orchestra Simfonica din Madrid si a interpretat in direct, in calitate de invitat, in cadrul mai multor emisiuni transmise la postul public de radio din Spania (Radio Nacional de Espana).Este absolventa a Liceului de Muzica "George Enescu", clasa prof. Ioana Brustur, si a Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, clasa c.d.a. dr. Ion Ivan Roncea si Elena Gantolea (muzica de camera).In 1997 a fost distinsa cu "Premiul de Excelenta al Uniunii Interpretilor, Coregrafilor si Expertilor Muzicali". In anul 2002 a debutat ca solista cu Orchestra Filarmonicii din Ploiesti, sub bagheta dirijorului Ilarion Ionescu Galati. In acelasi an a contribuit la inregistrarea coloanei sonore a filmului "Youth without Youth", realizat de Francis Ford Coppola. Incepand cu anul 2010, Roxana Moisanu sustine recitaluri si la harpa celtica profesionala.A infiintat Asociatia Harpistilor din Romania (AHR) in 2016, devenind totodata co-organizator pentru Festivalul de Harpa Bucuresti, impreuna cu Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti.In 2018 devine corespondent oficial al Romaniei si Republicii Moldova, pentru revista oficiala a Congresului Mondial de Harpa.In prezent, Roxana este artist instrumentist si sefa a partidei de harpa in cadrul Orchestrei Operei Nationale din Bucuresti, unde lucreaza de aproape 20 de ani.: Ambasada Spaniei la Bucuresti: Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Muzeul National George Enescu: Agentia de Carte, ArtLine, ArtOut, Autentici.info, BookHub, Bucharest Cultural Events, Bucurestii vechi si noi, Business24, Bzi.ro, B365, Calendar Evenimente, Catchy, Ceasca de Cultura, DCNews, IQads, Jurnalul de Afaceri, Jurnal de Bucuresti, In Oras, Literomania, LiterNet.ro, Online Gallery, Orasul Meu, Promenada Culturala, Prwave, Radio Clasic, Radio Trinitas, Republika Kritica, Revista Actualitatea Muzicala a UCMR, Revista Tango - Marea Dragoste, Revista Urbea Mea, RoEvents, Romania Pozitiva, Romania 24, Senso TV, Ziarul Metropolis, Ziare.com, 4Arte.ro.