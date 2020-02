Violonista Kristie Su concerteaza pentru prima data la Sibiu

Program:

Erwin Schulhoff - Sonata pentru vioara si pian nr. 2

Ludwig van Beethoven - Trio cu pian op. 70, nr.1 "Fantoma"

Stagiunea "Florescu - Fernandez and Friends"

Tanara artista va interpreta, alaturi de pianista Monica Florescu si de violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev, lucrari compuse de Erwin Schulhoff si de Ludwig van Beethoven.Concertul are loc duminica, 23 februarie 2020, ora 17:00, la Sala Oglinzilor dela Forumul German Sibiu (Str. General Magheru 1-3), iar intrarea este libera.", potrivit violonisteiSeara este completata cu momente muzicale pentru trombon si pian de Carl Maria von Weber "Romanza appassionata" si de Alexandre Guilmant "Morceau Symphonique" oferite de trombonistul Ioan Palagniuc, solist al Filarmonicii de Stat Sibiu.(1995) este la prima sa vizita in Romania. A inceput studiul viorii cu tatal sau, profesorul Elmer Su, la varsta de trei ani.De la cinci ani isi continua pregatirea cu profesorul de vioara si viola Vesna Gruppman, iar ulterior cu Igor Gruppman, concertmaestrul Orchestrei Filarmonicii Rotterdam. Concerteaza ca solista inca de la o varsta frageda.In 2010 ocupa locul patru in cadrul Concursului International Stradivarius din Salt Lake City, Utah.Este cea mai tanara concurenta admisa la concursul international de vioara Carl Nielsen din 2012, unde a obtinut un premiu special.Incepand din 2007, are o serie de aparitii solo alaturi de numeroase orchestre din toata lumea.", spunePasiunea pentru muzica sta la baza stagiunii "Florescu - Fernandez & Friends", un proiect independent si unic in Sibiu, cu concerte "full house" in fiecare luna.Stagiunea a inceput in 2015 la initiativa violoncelistului Makcim Fernandez Samodaiev (Cuba) si a pianistei Monica Florescu (Romania), stabiliti la Sibiu dupa ce timp de mai multi ani au studiat, locuit si concertat in diferite tari din Europa si in Mexic.Pentru ca Sibiul se bucura de un public cunoscator si avid de muzica clasica, stagiunea camerala "Florescu - Fernandez & Friends" propune o serie de concerte lunare, unde invitati sunt muzicieni cunoscuti din Romania, dar si din afara tarii, precum violonistul sud-coreean Edwin Kim, pianista Ana Kavalerova, violistul Razvan Popovici si altii.Concertele stagiunii au si o dimensiune educativa, fiecare lucrare interpretata fiindintrodusa de scurte explicatii si repere istorice. Din ianuarie 2020, stagiunea camerala "Florescu - Fernandez & Friends" ajunge inclusiv la Bucuresti.Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului Romaniei, prin Departamentul pentru Relatii Interetnice, in parteneriat cu Forumul German Sibiu.