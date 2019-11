Vocile Operei, primul documentar despre Opera Nationala Bucuresti, proiectie in avanpremiera

Digi World a strans cele mai savuroase povesti din spatele scenei, de la unii dintre cei mai vechi angajati ai prestigioasei institutii, care si-au petrecut chiar si o viata intreaga pe culoarele si in atelierele Operei.va fi proiectat in avanpremiera miercuri, 27 noiembrie 2019, ora 14:30, in Sala Mare a Operei Nationale Bucuresti. La Digi World, filmul va fi difuzat in premiera duminica, 1 decembrie 2019, de la ora 21:00."Opera Nationala Bucuresti este indiscutabil unul dintre pilonii culturii romanesti, un generator constant de atractie irezistibila pentru nenumarate generatii de iubitori de arta, muzica, spectacol.Este emotionant sa vezi cate reprezentatii au loc la Opera cu casele de bilete inchise, cu afisul de bilete epuizatela fereastra, mai ales dupa ce participi la viata din spatele scenei, chiar si indirect, asa cum a facut-o echipa de productie Digi Documentare pe durata unui intreg an cat au durat filmarile primului documentar dedicat Operei.Acest documentar este o invitatie deschisa spre o lume necunoscuta celor mai multi, incredibil de palpitanta si atragatoare, fara indoiala. Este un produs pe care-l dedicam oamenilor din spatele acestui fenomen fantastic, toti profesionisti ai Operei Romane, dar mai ales publicului nostru care va intra, din nou, prin intermediul Vocilor Operei, in lumea cunoasterii si a vibratiei prezentului," a spus Bogdan Chiritoiu, manager Digi Documentare.Fosta Companie Opera Nationala Bucuresti a devenit institutie culturala independenta in 1921. De atunci si pana acum, soarta Operei Nationale Bucuresti a fost in mainile autoritatilor. Cei care i-au trait istoria povestesc, pentru prima oara, ce provocari au depasit pentru ca iubitorii de arta sa se bucure nestanjeniti de frumusetea spectacolelor.Doar in 2019, pe scena Operei s-au montat 159 spectacole, dintre care 5 premiere. Putini stiu ce se ascunde in spatele acestor cifre: o munca enorma, dar pasionata a sutelor de angajati permanenti si colaboratori."Vocile Operei" ne prezinta nu doar o institutie de cultura, ci un intreg univers viu, in permanenta schimbare.Echipa Digi Documentare a petrecut la Opera Nationala Bucuresti pentru filmarea seriei "Vocile Operei" aproape un an, pe parcursul stagiunii 2017-2018.Din echipa de productie a documentarului au facut parte Mihaela Popescu (scenariu & regia), Florin Tolas (director imagine) si Iulian Pana (producator general) si zeci de specialisti si tehnicieni.Digi Documentare include televiziunile Digi World, Digi Life si Digi Animal World, care fac parte din Grupului Digi | RCS & RDS.Grupul mai detine posturile de televiziune Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 si 4, Digi 4K, postul de filme (pay-tv) Film Now, televiziunile de muzica UTV, Music Channel, Hit Music si posturile de radio Pro FM, Digi FM, Dance FM si Chill FM.