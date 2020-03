Cele mai multe picturi de Grigorescu aflate vreodata intr-o licitatie, estimate la peste 400.000 de euro

Cele 6 lucrari, de la portret la compozitii istorice sau picturi in aer liber, inglobeaza toate genurile in care a excelat Nicolae Grigorescu de-a lungul fascinantei sale cariere; un Grigorescu constituie si astazi, alaturi de aur si diamante, un mijloc sigur de pastrare a valorii banilor in vremuri tulburi.Cea mai valoroasa opera de Nicolae Grigorescu in licitatie este "Tarancuta cu fuior in cale", estimata de casa de licitatie intre 140.000-220.000 de euro, capodopera cu privire la care specialistii apreciaza ca are potentialul de a stabili un nou record pe piata de arta autohtona.Tot pictorul national Grigorescu semneaza si "Tarancuta cu margele rosii" estimata la o valoare conservatoare, de doar 30.000-50.000 de euro. Reamintim succint fosta "Tarancuta cu margele rosii", adjudecata pentru 270 de mii de euro in aprilie 2011.O duioasa "Ciobanita", in care Grigorescu reia motivul fetei culcate in iarba, este estimata conservativ intre 25.000 si 45.000 de euro, si probabil dorita de orice colectionar cu intentia de a construi o colectie de tip muzeal, iconica si rezistenta la divagatiile de gust ale vremurilor."Peisaj la Campina" si "Bivuac in campia Dunarii, Razboiul pentru Independenta", sunt picturi realizate de Grigorescu in aer liber si estimate in licitatie, fiecare, pentru 25.000-35.000 de euro, urmate de lucrarea "Strengarul" cu o valoare estimata intre 20.000-30.000 de euro.Licitatia va cuprinde si alte lucrari de referinta semnate de marii maestrii, precum Stefan Luchian, Nicolae Tonitza, Gheorge Petrascu sau Theodor Pallady.Capodoperele pot fi vizionate la Palatul Cesianu-Racovita, unde astazi, 10 martie 2020, a fost deschisa faimoasa expozitie dedicata Licitatiei de Primavara, ce poate fi vizitata gratuit.Este arta cel mai bun mijloc de tezaurizare al elitelor, pe timp de criza? Urmeaza sa ne-o certifice Licitatia de Primavara.