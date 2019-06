Din Elvetia, in toata Europa: Cel mai mare tablou colectiv ajunge si in Romania

Proiectul poarta numele desi a inceput deja in Basel , Elvetia, urmatoarea oprire fiind chiar in Romania, la Bucuresti."Acoperind peretii atelierului Painting Room Bucuresti cu coli albe de hartie si punand in valoare forma si dimensiunea specifice spatiului nostru, aducem in Romania un nou concept: #togetherness . Este distractiv, plin de culoare si, cel mai important, este impresionant!", promit creatorii Painting Room Bucuresti, pe pagina dedicata evenimentului.Ei te invita, intre 1 si 7 iulie, sa pictezi pe una dintre cele 42 coli de hartie ceea ce vei dori, continuand ceea ce au inceput cei de dinaintea ta sau incepand ceva complet nou.Evenimentul se adreseaza absolut oricui, nu doar celor talentati la pictura, singura conditie de participare fiind sa iti rezervi un loc din timp Incepand din 2018, Painting Room Bucuresti , alaturi de peste 180 de ateliere Closlieu din intreaga lume, promoveaza prinmai multa autonomie, spontaneitate si entuziasm pentru toti copii, "de la 3 la 99 de ani". Tinerii care au adus conceptul Closlieu in Romania au, astfel, un obiectiv clar. "Sa le oferim copiilor nostri o lume in care sa se joace si sa creeze mai mult, o lume in care sa nu fie judecati si ingraditi, o lume adaptata la un viitor incert in care puterea lor creatoare va face diferenta", spun acestia.