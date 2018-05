Primul ceas inteligent din lemn va fi lansat de o companie 100% romaneasca

Dupa consolidarea afacerii pe piata locala in ultimele 12 luni, compania pregateste lansarea versiunii hibride a primului ceas inteligent din portofoliul brandului si, de asemenea, primul de acest fel conceput si produs in Romania, disponibil la nivel global.Noah Watches, companie membra a Grupului de firme APS, si-a extins semnificativ capacitatea de productie, astfel incat va putea produce anual mai mult de 3.000 de ceasuri de lemn - de doua ori mai mult decat la inceputul anului 2017 - si a lansat, anul acesta, primele 5 Corner Store-uri unde consumatorii din Romania pot interactiona cu produsele brandului."Extinderea capacitatii de productie si a canalelor de vanzare locale ne permit sa oferim clientilor din Romania acces cat mai simplu la brand. Daca iti doresti un ceas NOAH, il poti vedea si cumpara in acest moment din magazinul online , dar si din reteaua de Corner Store-uri, pe care o vom extinde cu inca 20 locatii noi in 2018", spune Ruben Perju, unul dintre fondatorii companiei.Pe langa investitiile in extinderea capacitatii de productie si diversificarea canalelor de vanzare, compania are in faza avansata noi produse inovative. Astfel, Noah Watches va incepe in 2018 productia primului ceas hibrid de lemn din portofoliul brandului si primul de acest fel disponibil in lume."Dupa mii de ceasuri de lemn lucrate manual in ultimii 2 ani si purtate, astazi, in 10 tari din lume, incepem un nou capitol al povestii brandului NOAH: 2018 este anul in care vom pune pe piata versiunea hibrida a primului ceas inteligent din lemn - o premiera pentru piata si un eveniment pe care il vom aduce publicului la nivel global", spune Ruben Perju, unul dintre fondatorii start-up-ului inovativ Noah Watches.Echipa are deja primele prototipuri in testare, iarAceasta va fi utilizata pentru a anunta international produsul, respectiv pentru a asigura posibilitatea achizitionarii editiei de lansare a ceasului de catre early adopters - consumatorii cei mai conectati cu tehnologia si inovatia la nivel global.Smartwatch-ul hibrid va avea doua game disponibile pe Kickstarter, cu varianta de dama si pentru barbati.Prima dintre acestea este o varianta smart business - un ceas hibrid pe care il poti purta la birou - iar prima functie anuntata de echipa NOAH este aceea de phone call: selectezi 12 persoane de maxim interes din agenda telefonica, iar ceasul te va informa cu privire la apelant in cazul in care nu ai acces direct la telefon, respectiv iti va permite ca prin dublu click pe buton sa respingi apelul, daca esti intr-o intalnire.Cea de a doua gama a smartwatch-ului hibrid este dedicata persoanelor active, care doresc sa poarte ceasul inclusiv atunci cand fac sport, iar pentru a alege numele sub care aceasta gama va fi disponibila pe piata, echipa NOAH isi provoaca suporterii sa fie parte din procesul de naming.Primele detalii despre smartwatch-ul hibrid dezvoltat de Noah pot fi accesate aici Fanii brandului care devin membri ai comunitatii NOAH vor putea achizitiona oricare dintre modelele hibride disponibile in campanie la un pret special, cu 50% discount, pe durata celor 45 de zile de prezenta pe Kickstarter.Comunitatea poate fi accesata online, aici