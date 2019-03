Ambasadorul Germaniei in Romania: Putine orase din lume au o amprenta a stilului Bauhaus mai clara decat Bucurestiul

DZT plaseaza aniversarea a 100 de ani de la infiintarea scolii de design Bauhaus ca element central al campaniei sale de promovare a Germaniei ca destinatie de turism cultural in anul 2019."De trei ani de cand locuiesc in acest oras minunat, am observat ca putine orase din lume au o amprenta a stilului Bauhaus mai clara decat Bucurestiul. Va invit pe toti, in acest an special, la o vanatoare de comori in Bucuresti, in cautarea caselor Bauhaus. Poate ca nu sunt aceste cladiri in cea mai buna stare... Numele creatorilor acestor cladiri sunt Horia Creanga, Marcel Iancu, Henriette Delavrancea, Duiliu Marcu, la acea vreme o dovada a adevaratei modernitati care a sosit atunci in orasele romanesti. Putem sa redescoperim aceasta bogatie", a afirmat ambasadorul Germaniei.Cord Meier-Klodt a apreciat ca ideile Bauhaus au schimbat in societate chiar si metodele de educatie."Curentul Bauhaus reprezinta un exemplu ideal despre puterea culturii. Stilul Bauhaus reprezinta un concept care se extinde in mult mai multe domenii decat cel initial (al arhitecturii - n. r.) si mai departe de contextul regional in care a aparut, la Weimar si Dessau, pentru ca a schimbat artele moderne, designul, arhitectura si chiar metodele de educatie, la nivel global", a apreciat diplomatul german.Autoritatile germane marcheaza aniversarea a 100 de ani de la infiintarea stilului de arhitectura Bauhaus prin numeroase evenimente organizate in mai multe orase din Germania, pe tot parcursul anului 2019. De asemenea, Organizatia Germana pentru Turism plaseaza aniversarea a 100 de ani de la infiintarea scolii de design Bauhaus ca element central al campaniei sale de promovare a Germaniei ca destinatie de turism cultural in anul 2019.Directorul DZT, Petra Hedorfer, a subliniat importanta centenarului Bauhaus in promovarea Germaniei ca destinatie culturala."Celebrarea fondarii curentului artistic Bauhaus este o actiune ce vine in sprijinul consolidarii pozitiei Germaniei ca destinatia culturala numarul 1 in randul europenilor. Desi maestrii scolii Bauhaus provin din Weimar, Dessau sau Berlin, elemente ale patrimoniului si farmecul international al curentului pot fi admirate deopotriva in Krefeld, Duisburg, Oberhausen, Essen, Munster, Baden-Wurttemberg si in numeroase alte locuri, acesta reprezentand un aspect important al turismului cultural oferit de Germania ca destinatie de calatorie", afirma Petra Hedorfer, intr-un mesaj transmis de reprezentantii organizatiei.