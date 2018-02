Berlinala 2018: "Nu ma atinge-ma", al Adinei Pintilie, a castigat Ursul de Aur

"Nu ma atinge-ma" este o investigatie asupra dorintei cronice a omului de atingere, de contact, in diversele sale fatete. O femeie si doi barbati, in cautarea intimitatii. Singuratatile lor se intalnesc din intamplare sau nu, intr-o incercare deznadajduita de a avea contact.Vadit emotionata, Adina Pintilie a spus pe scena galei: "Nu ne asteptam la asta. Este foarte important acest premiu, pentru ca ne-ar placea ca dialogul pe care il propune filmul sa ajunga peste tot in lume. Ii invitam pe spectatori la dialog. Multumesc intregii echipe pentru increderea aratata in aceasta lunga calatorie. Multumesc juriului si festivalului".19 dintre cele 24 de filme selectate in competitie au concurat pentru trofeul Ursul de Aur si trofeele Ursul de Argint.Filmul "Nu ma atinge-ma/Touch Me Not" este o coproductie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria- Franta, iar, in 2012, proiectul a fost selectionat pentru Atelierul sectiunii Cinefondation de la Festivalul de la Cannes.In varsta de 38 de ani, Adina Pintilie a regizat sapte scurtmetraje si doua mediumetraje. Productiile "Nu te supara, dar..." (2007) si "Oxigen/ Oxygen" (2010) au fost prezentate in peste 50 de festivaluri internationale, iar scurtmetrajul coregizat cu George Chiper "Balastiera#186" (2007) a fost selectat la Festivalul de film de la Locarno 2008 si a castigat premiul al doilea la Festivalul International de Film de la Miami si mentiunea speciala a Festivalului de la Trieste, in 2009."Filmat pe o perioada de 10 saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie mixta de actori profesionisti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) si persoane reale, "Nu ma atinge-ma" este o explorare personala care pune sub semnul intrebarii ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existentei umane".Lista castigatorilor la Festivalul International de Film de la Berlin 2018:Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Touch Me Not" de Adina PintilieUrsul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Twarz", de Malgorzata SzumowskaUrsul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson, pentru "Isle of Dogs"Ursul de Argint pentru cea mai buna actrita - Ana Brun, pentru rolul din "Las Herederas"Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru rolul din "La prie ...citeste mai departe despre " Berlinala 2018: "Nu ma atinge-ma", al Adinei Pintilie, a castigat Ursul de Aur " pe Ziare.com