Biblioteca Digitala a Bucurestilor e offline. Profesorii au facut petitie sa nu fie abandonat proiectul

Initiatorii arata ca Biblioteca Digitala a Bucurestilor reprezinta un instrument unic de cercetare in Romania. Aceasta a fost disponibila online si gratuit pe site-ul www.digibuc.ro (initial: www.dacoromanica.ro)."Biblioteca Digitala a Bucurestilor cuprinde surse indispensabile pentru orice profesor din universitate si liceu, orice cercetator din domeniul stiintelor umaniste, precum si pentru oricine este interesat de cultura romana si istoria Romaniei. Permitand accesul de la distanta la un imens fond de carte si periodice, este un instrument esential atat pentru cercetatorii din tara, cat si pentru cei din afara tarii care isi dedica cercetarile culturii romane si istoriei Romaniei", arata initiatorii in petitie.Disparitia bibliotecii digitale pericliteaza cercetarile aflate in curs si prejudiciaza cercetarea academica in general, subliniaza profesorii."De mai mult timp, Biblioteca Digitala a Bucurestilor nu mai este online si, in ultimele zile, a disparut temporar pana si site-ul www.digibuc.ro. (...) este clar ca disparitia ei pericliteaza cercetarile aflate in curs si prejudiciaza serios cercetarea academica, precum si orice efort de cunoastere care se baza pe accesul la ea. Considerand ca Biblioteca Digitala a Bucurestilor este un instrument unic de cercetare in Romania, desfiintarea sa va diminua inclusiv vizibilitatea Municipiului Bucuresti si a Romaniei in peisajul international al mediilor online de documentare. De altfel, prin abandonarea proiectului de digitalizare si prin dezactivarea bazei de date, banii publici investiti de Primaria Municipiului Bucuresti in acest proiect vor fi irositi", mai precizeaza profesorii.Profesorii fac apel la Biblioteca Metropolitana Bucuresti si la Primaria Municipiului Bucuresti, pentru a face acest demers, dar si pentru a promulga un regulament de organizare si functionare al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti care sa permita continuarea eficienta a proiectului de digitalizare cu instrumentele inca existente.De asemenea, se adreseaza si Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Academiei Romane si institutiilor publice de cultura.Semnatarii petitiei online sunt:Radu Ardevan, profesor universitar, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca;Phili ...citeste mai departe despre " Biblioteca Digitala a Bucurestilor e offline. Profesorii au facut petitie sa nu fie abandonat proiectul " pe Ziare.com