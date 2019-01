Brexitul a devenit sursa de inspiratie pentru scriitorii britanici. Ce carti au aparut

Influenta Brexitului se face simtita in operele autorilor consacrati precum Ali Smith si Jonathan Coe, precum si la romancierii debutanti ca James Silvester, potrivit AFP.Texte de genul - "Brex-lit" (un joc de cuvinte in engleza plecand de la cuvintele "Brexit" si "literatura" - n.red.) - duc la distopii imaginate de eurofili despre cugetari asupra divizarii britanicilor."Am remarcat ca textele primite in ultimii ani sunt in general despre distopii sumbre pana la nostalgia relativ noua", a marturisit pentru AFP Daniel Hiscoks, fondatorul unei mici case de editura independente. "Asta arata directia in care duc discutiile contradictorii", a adaugat el.Hiscocks a publicat cel mai recent roman "Time of Lies" ("Vremea minciunilor"), de Douglas Board, a carui actiune are loc in Marea Britanie, in 2020, atunci cand un Donald Trump britanic tocmai este ales.Board, un fost functionar, a declarat pentru AFP ca a fost influentat sa scrie din cauza "ignorantei si a dispretului care exista in clasa conducatoare si in randul populatiei". "Romanele au posibilitatea de a juca intr-un cu totul alt registru decat mass-media", a spus el.Unii scriitori se folosesc de puterea naratiunii pentru a sublinia diviziunile create de referendumul din iunie 2016 care a decis Brexitul.Editorul european Peirene i-a comandat scriitorului Anthony Cartwright un roman ca raspuns la criticii Brexitului. Lucrarea sa "The Cut" ("Ruptura") relateaza istoria de dragoste nefericita a unui orasean, regizor de documentare, cu o muncitoare. In mijlocul regiunii West Midlands, protagonistii se lupta sa se inteleaga reciproc, precum si lumile lor."Trebuie cel putin sa cautam sa intelegem oamenii cu care nu suntem de acord", a spus Cartwright.Alti autori au fost motivati de furie"Cartea mea este in mare parte o reactie anti-Brexit", a explicat James Silvester, care prezinta "Blood, White and Blue" ("Sange, alb si albastru") drept primul roman "post-Brexit". El vrea "sa incurajeze oamenii sa reflecteze la realitatea Brexitului".Silvester, al carui personaj principal este "un spion anglo-ceh care se lupta pentru o tara pe care o detesta, in plin haos al Brexitului", vrea sa arate "ceea ce Brexitul provoaca oamenilor, suferinta pe care le-o cauzeaza si pe care continua sa o provoace".Unele povesti inspirate ...citeste mai departe despre " Brexitul a devenit sursa de inspiratie pentru scriitorii britanici. Ce carti au aparut " pe Ziare.com