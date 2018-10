Cavalleria Rusticana & Pagliacci, in regia lui Ion Caramitru, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica Petrovici, iar conceptul light design-ului ii apartine lui Chris Jaeger. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristian Sandu - invitat. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga.Pentru acest spectacolvine cu o conceptie noua, ambele intrigi tratand gelozia umana si consecintele ei transpuse intr-un realism puternic, dupa cum insusi declara: "Fiind unul din cele mai aplaudate titluri ale curentului verist,justifica prezenta sa in repertoriul teatrelor din intreaga lume.Inspiratia cu care compozitorul a gasit textul literar, corespondentul muzical, plasticitatea imaginilor si caracterul pasionat al melodiei, tipic italiene, justifica gloria acestui titlu, cu care nu a rivalizat nicio alta creatie a lui Pietro Mascagni.este o opera in doua acte compusa de Ruggiero Leoncavallo pe un libret propriu. Opera este una din lucrarile care figureaza in repertoriul permanent al teatrelor lirice de pretutindeni.Urmatoarea reprezentatie a spectacolului va avea loc sambata, 3 noiembrie 2018, incepand cu ora 18:30.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei