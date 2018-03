Cazinoul Constanta, intre cele mai periclitate 7 monumente de patrimoniu din Europa

Pe lista se mai afla Bisericile post-bizantine din Moscopole si Vithkuq, Albania; Centrul istoric din Viena, Austria; Monumentul Buzludja, Bulgaria; Manastirile si schitul David Gareji, Georgia; Orfelinatul grec Prinkipo, Insula Printilor, Turcia, si Fabrica de gheata Grimsby, Marea Britanie.Potrivit unui comunicat al asociatiei Arche, aceste situri din patrimoniul cultural european sunt in mare pericol, unele din cauza neglijentei sau dezvoltarii inadecvate, altele din cauza lipsei de expertize sau resurse.Experti din partea Europa Nostra si Institutului Bancii Europene de Investitii, alaturi de alti parteneri si de nominalizatori, vor vizita cele 7 situri selectate si se vor intalni cu decidentii-cheie in urmatoarele luni.Echipele pluridisciplinare vor oferi recomandari tehnice, vor identifica posibile surse de finantare si vor mobiliza sprijin pentru salvarea acestor repere culturale. Pana la finalul anului, specialistii vor formula planuri fezabile de actiuni pentru siturile listate.Aceasta noua lista a Celor mai periclitate 7 situri este anuntata in timpul Anului European al Patrimoniului Cultural, care sarbatoreste patrimoniul cultural comun al Europei - la nivel european, national, regional si local - si doreste sa incurajeze cetatenii Europei sa descopere si sa interactioneze cu patrimoniul cultural. Au fost publicate liste anterioare in 2013, 2014 si 2016."Aceasta noua lista a celor mai periclitate 7 cuprinde comori rare ale patrimoniului cultural european, in pericol de a fi pierdute. Comunitatile locale sunt profund angajate in pastrarea acestor importante exemple ale patrimoniului nostru comun, dar au nevoie de un sprijin european mai cuprinzator.Fac, asadar, apel catre partile interesate, atat publice, cat si private, de la nivel local, regional, national si european, sa isi uneasca fortele pentru a asigura un viitor viabil pentru aceste situri", a afirmat Placido Domingo, presedintele Europa Nostra.Cele mai periclitate 7 situri in 2018 au fost selectate de conducerea Europa Nostra dintre cele 12 situri alese de o comisie de specialisti in istorie, arheologie, arhitectura, conservare, analiza de proiect si finante.Nominalizarile au fost propuse de organizatii ale societatii civile sau de catre institutii publice ...citeste mai departe despre " Cazinoul Constanta, intre cele mai periclitate 7 monumente de patrimoniu din Europa " pe Ziare.com