Ce faci in caz de depreciere monetara. Acum poti investi in opere de arta

Ce se va intampla in lunile ce vin cu valoarea banilor tai, in conditiile in care bancile au inceput sa anunte dobanzi negative, iar experienta crizelor trecute ne invata ca banii isi pot deprecia accelerat, in contextul unei crize economice si a unui blocaj financiar, valoarea de circulatie si puterea de cumparare.Clasic in asemenea contexte de criza este ca investitorii sa caute in piete alternative substituenti, alte "recipiente" pentru valoarea banilor lor, sa isi diversifice activele in care isi pastreaza valoarea banilor.Printre aceste piete alternative a fost in 2008-2010 si piata romaneasca de arta, indeobste in sectiunea sa de arta de patrimoniu, a artistilor consacrati, muzeal recunoscuti, precum 'triunghiurile valorice' Grigorescu-Andreescu-Luchian ori Tonitza-Petrascu-Pallady.Licitatia de Primavara, cea mai mare vanzare de arta de patrimoniu din primul trimestru, programata sa aiba loc pe 24 martie, initial la Athenee Palace Hilton Bucuresti, actualmente transferata doar online, cuprinde aproximativ 200 de lucrari de referinta, semnate de mari maestri ai artei romanesti, si va reprezenta, probabil, din nou, pe timp de criza, cel mai utilizat mijloc de tezaurizare al elitelor (alaturi de tezaurizarea in aur si diamante).Printre "vedetele" Licitatiei de Primavara numaram 6 "Grigoresti" (numar record de tablouri de Nicolae Grigorescu intr-o licitatie de arta, lucru niciodata intamplat in trecut, picturile de Grigorescu neintalnindu-se de regula mai mult de una-doua intr-o vanzare publica), 4 tablouri de Tonitza, 5 picturi de Pallady, 8 lucrari de Petrascu - un regal! - un mic muzeu la vanzare publica!Multe dintre lucrari au o provenienta celebra, precum "Portretul dramaturgului Bacalbasa" de Luchian (pret de pornire doar 2.500 euro), ce a apartinut la sfarsitul secolului XIX celei mai mari colectii de Luchieni, cea a boierului Alexandru Bogdan-Pitesti, "Natura statica cu mere" din 1929 de Petrascu (pret de pornire 8.000 euro), ce provine din colectia istorica a avocatului Constantin Ionascu, sau marele tablou "Tarancuta cu fuior pe cale" de Grigorescu - una dintre cele mai mari lucrari de Grigorescu ce exista in afara unui muzeu (de aproape 1 metru), ce provine din colectia fostului ministru al muncii Grigore Trancu-Iasi; ori "Nudul cu spatele" din 1928 al lui Tonitza (pret de pornire 35.000 euro), respectiv "Peisajul din Provence" din aprox. 1935 al lui Pallady (pret de pornire 12.000 euro), care provin din celebra colectie a dr. Iosif Dona, retrocedata cu zece ani in urma de Muzeul National de Arta al Romaniei in colectia dr. Andronescu Ghika.Capodoperele Licitatiei de Primavara pot fi vizionate online pe www.artmark.ro, iar pe 24 martie pot fi licitate - online, in regim live, fara nicio taxa suplimentara, din confortul propriei case, de catre orice persoana deschide un cont de participare online. De asemenea, la licitatie se poate participa si prin depunerea unor oferte scrise prealabil ori prin telefon, in timpul licitatiei. In contextul in care mobilitatea vizitatorilor este zilele acestea limitata, iar Artmark pretuieste sanatatea angajatilor si colectionarilor sai, se recomanda persoanelor interesate sa vizioneze loturile licitatiei online, precum si sa solicite telefonic sau online rapoarte de conditie si informatii suplimentare cu privire la tablouri.