Cel mai mare diamant din Romania este scos la licitatie: Poate fi achitat chiar si in rate

Pretiosului diamant i se adauga si alte aproximativ 200 de bijuterii de colectie care depasesc valoarea totala de 2 milioane de euro.Insa, cea mai valoroasa piesa, estimata de specialisti intre 100.000-150.000 de euro, este un aristocratic set, realizat de brandul de bijuterii exclusiviste Pheres, compus din colier si cercei decorati cu 115 diamante, ce totalizeaza peste 27 de carate.Tot celebrul designer Pheres semneaza si un elegant colier din aur alb, pavat cu 204 briliante, in greutate totala de 8,8 carate, ce a fost purtat recent de artista britanica Rita Ora, estimat pentru piata romaneasca, in cadrul licitatiei, la o valoare conservatoare de 9.000-14.000 de euro.Toate aceste bijuterii importante pot fi vizionate zilele acestea in expozitia deschisa la Palatul Cesianu-Racovita. Avand in vedere valoarea lor, bijuteriile sunt sub evidenta unei paze stricte la sediul Artmark.Casa Artmark ofera si posibilitatea probarii acestora, in baza unei rezervari prealabile. Raportat la valoarea elitista a acestor bijuterii importante casa de licitatie a anuntat ca ofera posibilitatea doamnelor ce vor participa a licitatie sa achizitioneze aceste comori si cu plata in rate, pe o perioada de cel mult 12 luni.