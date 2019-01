Cel mai vechi monument istoric din Moldova va fi restaurat cu bani europeni

Primaria Galati a semnat un contract cu Ministerul Dezvoltarii Regionale referitor la punerea in valoare a complexului de la iesirea din oras. Investitia are valoarea de peste 15 milioane de lei, din care 8,5 milioane de lei reprezinta finantare nerambursabila."Este un proiect care a luat nastere in urma cu noua ani. Ideea principala este obtinerea finantarii pentru refacerea cetatii Tirighina, un proiect care se ridica la valoarea de 15 milioane de lei", a declarat presei primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu.De-a lungul timpului, zona in care se afla castrul roman a fost neglijata de autoritati si s-a umplut de gunoaie, iar hotii au furat piatra din interior. In urma cu sapte ani, Directia de Cultura a organizat o actiune de ecologizare, iar specialistii Primariei Galati au conceput primul proiect privitor la punerea in valoare a sitului arheologic.Dupa mai multe esecuri, primaria a reusit sa semneze un contract in urma caruia complexul va fi restaurat, conservat, dotat si pus in valoare, prin includerea in circuitul turistic.Concret, monumentul de importanta nationala va fi restaurat pentru a fi vizitat, iar in zona vor fi construite o alee de acces, o parcare, un muzeu si un amfiteatru pentru evenimente in aer liber."Nu s-a facut nimic pentru castrul roman nici in perioada comunista, nici dupa anul 1990. Anul zero a fost in 2012, atunci Directia de Cultura a organizat o actiune de ecologizare pe baza de voluntariat, cu sprijinul elevilor, studentilor si al Primariei.Am scos de acolo 16 camioane mari pline cu deseuri. Atunci am decis sa luam taurul de coarne si am organizat prima editie a Festivalului Antiquitas Rediviva. Dupa, autoritatile locale au facut primul proiect de punere in valoare a sitului arheologic. Acolo se vor amenaja o alee de acces, o parcare, un muzeu de sit, un amfiteatru.Elementele importante vor fi restaurate, zidul de incinta, turnul din centru. In paralel vor continua cercetarile arheologice la fata locului, acolo este un castru roman construit peste o asezare dacica, in total sunt vreo 20 de hectare", a afirmat consilierul Directiei de Cultura Galati, Marius Mitrof.Situl arhelogic de la Tirighina-Barbosi contine un castru roman de la inceputul primului ...citeste mai departe despre " Cel mai vechi monument istoric din Moldova va fi restaurat cu bani europeni " pe Ziare.com